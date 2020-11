Ételek, amik javíthatják a keringésünket

A vérerek testünk szupersztrádái, a bennük áramló vér pedig minden szervünkhöz elszállítja az oxigént és a tápanyagokat. Az egészséges étrend az egyik módja annak, hogy optimalizáljuk a keringésünket. Megfelelő testmozgás, elegendő folyadékfogyasztás, súlykontroll, dohányzásmentes életmód mellett pedig vannak olyan ételek, amelyek még javíthatják vagy fokozhatják is a véráramlást. A WebMD most összegyűjtötte, melyek azok az ételek, amelyeket érdemes emiatt legközelebb a bevásárlókosarunkba tenni.

Agránátalmajavíthatja a vérkeringést és csökkentheti a vérnyomást. Fotó: Getty Images

Cayenne-i bors

Ez az élénk piros színű bors nemcsak az ételeinket fűszerezi meg, de a benne lévő kapszaicinnak köszönhetően a cayenne-i bors javítja az artériák működését is. Ráadásul képes az érfalak középső rétegében körkörösen elhelyezkedő simaizomsejteket ellazítani, így a vér akadálytalanul áramolhat. Ez pedig a vérnyomásunknak is jót tesz.

Cékla

Ez a gyökérzöldség igen gazdag nitrátban, amit testünk nitrogén-dioxiddá alakíthat, ez pedig segíthet ellazítani az ereket, javítva ezáltal a véráramlást a szövetekben és a szervekben. A kutatók úgy találták, a céklalé csökkentheti a szisztolés vérnyomást is.

h i r d e t é s

Bogyós gyümölcsök

A bogyós gyümölcsök, mint például az áfonya, igen gazdagok antioxidánsokban, köztük az erek számára igen előnyös antocianinban. Ez az a vegyület, amely a gyümölcsök vörös és lila színét adja. Az antocianin segít megóvni az artériák falát a károsodástól, valamint hozzájárul rugalmasságuk megőrzéséhez is. Az antocianin ráadásul ösztönzi a nitrogén-dioxid felszabadulását, ami pedig a vérnyomást csökkentheti.

Áfonya: a természet multivitaminja Az áfonyának számos előnyös hatása van az egészségünkre, és tele van hasznos vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal. Kattintson a részletekért.

A zsírosabb halfélék

Ha mindig azon gondolkodott, vajon miért jó a halfogyasztás a szívnek, íme az egyik oka. A zsírosabb halfélék, mint a lazac, a makréla vagy a pisztráng, a hering és a lapos hal, tele vannak omega-3 zsírsavakkal. Tanulmányok eredményeiből pedig arra lehet következtetni, hogy ezek a vegyületek előnyösen hatnak a vérkeringésre. A halfogyasztás nemcsak a nyugalmi vérnyomást csökkenti, de segíthet az artériák tisztán tartásában és az elzáródások megelőzésében is.

Gránátalma

A gránátalma belsejében lévő rubintvörös, lédús magok tele vannak hasznos tápanyagokkal, magas az antioxidáns- és a nitráttartalmuk. Ezek pedig javíthatják a vérkeringést a már ismertetett módon. Emellett tágíthatják az ereket, ezáltal csökkentve a vérnyomást. Mindennek köszönhetően jóval több tápanyag jut az izmokba és más szövetekbe is. Azok, akik fizikailag aktívabbak, ezáltal teljesítménynövekedést is tapasztalhatnak.

Fokhagyma

A fokhagyma a benne lévő allicin nevű kénvegyület révén kiválóan segíti az erek ellazulását. Tanulmányokkal bizonyították, hogy azoknak, akik fokhagymában gazdag étrendet követnek, jobb a véráramlásuk. Ez azt jelenti, hogy a szívüknek nem kell olyan keményen dolgoznia, hogy a test minden porcikájához eljuttassa a vért, ez pedig a vérnyomás csökkentésében is segít.

Diófélék

A diófélék, főképp a közönséges, nálunk oly népszerű dió igen gazdag alfa-linolénsavban, ami egyfajta omega-3 zsírsav. Ennek szerepe a vér zavartalan áramlásának biztosításában van. Egy kutatás arra az eredményre jutott, hogy azoknál, akik 8 hétig rendszeresen fogyasztottak diót, javult a vérerek egészsége, rugalmasabbak maradtak az érfalaik és csökkent a vérnyomásuk.

Szőlő

A szőlőt már csak lédús, édes íze miatt is szívesen fogyasztjuk, ha azonban még egy érvet fel kellene mellé sorakoztatnunk, az mindenképp az lenne, hogy segít az artériák egészségének megőrzésében, így a véráramlást is javíthatja. Egy tanulmány megállapította, hogy a szőlőben található antioxidánsok az ereket ellazulásra és hatékonyabb munkára ösztönzik. Ráadásul a szőlő gátolja a gyulladásos folyamatokat és az olyan molekulák ellen is hatékony, melyek sűrűbbé, "ragadósabbá" tennék a vért, így okozva érszűkületet vagy trombózist.

Kurkuma

Ez az aranysárga fűszer közismert gyulladáscsökkentő tulajdonságairól, amit főképp a benne lévő kurkumin nevű vegyületnek köszönhet. Tanulmányok szerint a kurkumin fokozhatja a nitrogén-oxid termelését, ami hozzájárulhat az erek átjárhatóbbá tételéhez. Ez pedig megkönnyíti a vér áramlását, az izmokba és más szövetekbe való eljutását.

Spenót

A céklához hasonlóan a spenót is igen gazdag nitrátokban, ami javíthatja a keringést. Ez a vegyület tágíthatja az ereket, így a vér könnyebben áramlik a szervek és szövetek felé. Ezenkívül egy tanulmány megállapította, hogy a spenótban gazdag étrend segített az artériák rugalmasságának megőrzésében és csökkentette a vérnyomást.

Citrusfélék

Nem a C-vitamin az egyetlen oka annak, amiért a citrusféléket érdemes beépítenünk az étrendünkbe. A gyümölcsben található antioxidánsok ugyanis segíthetnek a gyulladások csökkentésében, a vérrögképződés megelőzésében és a vérkeringés javításában. A narancslérajongók pedig különösen örülhetnek, hiszen a 100 százalékos, hozzáadott cukrot nem tartalmazó rostos narancslé rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez.