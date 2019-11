A szívproblémák meglepő tünetei

Ezeken felül is vannak azonban intő jelek, amelyekkel fontos, hogy tisztában legyünk, és még időben változtassunk életmódunkon és szokásainkon.

Szexuális zavarok

Ha gondjaink vannak a hálószobában, nem biztos, hogy eszünkbe jut, hogy szívműködési zavar lehet a hátterében, pedig egyáltalán nem ritka. Férfiaknál és nőknél is egyaránt ott van a probléma gyökere, hogy a keringési problémák miatt a nemi szervekbe nem jut elegendő vér. Ha újra rendszeres és kielégítő nemi életet szeretnénk, akkor mindenképpen vizsgáltassuk meg a szívünket is.

Ha gondjaink vannak a hálószobában...

Kopaszodás

A hajvesztés több mint egyszerű esztétikai probléma - azt is jelezheti, hogy keringésünk nincs rendben. Ha a hajhagymák vérellátottsága nem megfelelő, akkor ez arra is utalhat, hogy szívünk nem működik úgy, ahogyan kellene. Persze, más faktorok is szerepet játszhatnak, például a dohányzás, a krónikusmagas vérnyomásvagy a genetikai hajlam.

Horkolás, alvási apnoé

Az atlantai Emory Egyetem kutatása szerint azok az embereknek, akikalvásközben horkolnak vagy légzési nehézségeik vannak, hajlamosabbak a szív- és érrendszeri betegségek kialakulására. Az alvászavarok oka és következménye is lehet a magas vérnyomás és a cukorbetegség, amelyek növelik a szívbetegség kockázatát.

Migrén

Afejfájásis vezethet szívproblémákhoz. Azok a nők, akiknek legalább havonta egyszer migrénjük van és zavart érzékelnek a látásukban vagy az érzékelésükben, egy amerikai kutatás szerint kétszer nagyobb eséllyel lesznek szívbetegek. A keringési zavarok miatt kialakuló fejfájás arra utalhat, hogy a test más részein sem kielégítő a véráramlás, így a migréneseknek fontos a szívüket is kivizsgáltatniuk.

Forrás: Rodalewellness.com