Szuperbaktérium: külön személyzet kezeli a fertőzötteket az Uzsokiban

Külön személyzet kezeli a szuperbaktérium fertőzöttjeit az Uzsoki Utcai Kórházban - írta a Népszava. Németh Zsófia Klára, a kórház orvosigazgatója a lap megkeresésére közölte: rendelkezésükre áll hatékony antibiotikum a fertőzés kezelésére.

Csütörtökön az RTL-Klub híradója számolt be arról, hogy a legerősebb antibiotikumoknak is ellenálló baktérium fertőzött meg három beteget az Uzsoki Utcai Kórház intenzív osztályán. A híradásban a népegészségügyi központ levelére hivatkozva arról is szó volt, hogy a kórház azt kérte Müller Cecília országos tisztifőorvos hivatalától, zárják le az osztályt és az új betegeket szállítsák máshova. A híradás szerint a hivatal ezt nem tartotta indokoltnak.

A kórház közleménye szerint az intenzív osztályon felvételi zárlat van. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Az olyan multirezisztens baktériumok, mint az Uzsokiban most megjelent karbapenemáz termelő Klebsiella pneumoniae törzs, már csak nagyon kevés féle antibiotikumra érzékenyek. Barcs István mikrobiológus, járványügyi szakember a Népszavának elmondta, hogy az olyan multirezisztens baktériumok, mint az Uzsokiban most megjelent karbapenemáz termelő Klebsiella pneumoniae törzs, már csak nagyon kevés féle antibiotikumra érzékenyek, ezért csak nagyon komplikált terápiával lehet őket kezelni és jobbára abban lehet bízni, hogy az érintett beteg szervezete győzi le a fertőzést.