Súlyos betegséget jelezhet a pulzusszám

"Szeretném megkérdezni, ha valakinek 100/70 a vérnyomása és 112 a pulzusa reggel, majd a nap folyamán sem megy a pulzus 100 alá, azt mi okozhatja? Kb. 3 hónapja folyamatosan így van" – tette fel a kérdést egyik olvasónk az Orvos válaszol rovatunkban. Mit jelez pontosan a pulzusszám és meddig egészséges az értéke? Szakértőnk válaszolt.

A pulzusszám emelkedésének okai

A vérnyomásmérés évtizedek óta a legalapvetőbb egészségügyi állapotfelmérés része, tükrözi a szív és az erek, összességében a szervezet általános helyzetét. Minden otthoni vérnyomásmérő műszer mutatja már a pulzusszámot is, amelyről kevesebb szó esik, mégis sok betegségről árulkodhat.

A pulzusszám szívdobogásunk intenzitásával arányos, az értéke megmutatja, hogy percenként hányszor dobban a szívünk. Ehhez nem is szükséges bonyolult műszer, elég egy óra, illetve egy kitapintott ütőér - legkönnyebben a csukló hüvelykujj felőli oldalán mérhetjük meg pulzusunkat, de a nyakunk oldalán, a combunk belsején, valamint a halántékunkon is kitapinthatjuk a vért szállító ereket. "A pulzusszám normál értéke 60-100 közé tehető, mely érték emelkedhet, illetve csökkenhet alvás, illetve fizikai aktivitás közben" – mondta el Dr. Kocsis Erika háziorvos szakorvos-jelölt.

Hozzátette: a magasnak mért pulzusszám nem feltétlenül permanens, számtalan tényező befolyásolhatja rövidebb távon is. Lázas állapotban, stressz vagy intenzív mozgás esetén magasabb érték mérhető, a befolyásoló tényező eltűnésével pedig a szívritmus is visszaáll a korábbi mértékre. Számos esetben a stressz, a túlhajszoltság miatt fordulnak a páciensek "erős szívdobogás" érzetével háziorvoshoz, fontos azonban, hogy ezt se vegyük félvállról, hiszen számos komoly egészségügyi problémát okozhat kezeletlenül. Pulzusunk értékét még az elfogyasztott koffein, illetve a cigaretta is befolyásolhatja, igaz csak néhány óráig.

A megszokottól eltérő pulzusszám azért számos betegség előjele is lehet, utalhat többek között érszűkületre vagy kardiológiai zavarokra, akár bizonyos szívbillentyű betegségeket is előjelezhet. Tüdőbetegség miatti oxigénhiányos állapot is megnövelheti a szívverés ritmusát. Néhány kísérő tünet esetén valóban tanácsos orvoshoz fordulni, a magas pulzusszám mellett tapasztalt szédülés, légszomj és gyengeség szívbetegség előjele lehet. Enyhén emelheti az értéket a pajzsmirigy túlműködése is, így tanácsos ezt is kivizsgáltatni.

KORUNK ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTUNK IS BEFOLYÁSOLJA A PULZUSSZÁMUNKAT.

Életkor szerint egy maximális pulzusértéket szoktak meghatározni, amit mi is könnyedén kiszámolhatunk: aktuális korunkat vonjuk ki 220-ból, így megkapjuk az ideális állapot felső határát. Ugyan a legtöbb esetben nem áll komolyabb szervi ok a pulzusszám emelkedése mögött, tartós fennállása esetén tanácsos háziorvoshoz fordulni, hogy egy személyes állapotfelméréssel feltérképezhesse a kiváltó okokat – hangsúlyozta Dr. Kocsis Erika. Hozzátette: a háziorvos EKG, illetve laborvizsgálat irányába terelheti a beteget, de tanácsos egy kardiológus szakember véleményét is kikérni az ügy kapcsán.

Orvos válaszol rovatunkban szakértők állnak olvasóink rendelkezésére bármilyen egészségügyi panasz esetén. Tegye fel kérdéseit ön is!