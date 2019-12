Mit ehetnek a vesekövesek?

Vesekő akkor alakul ki, ha a vizelet viszonylag sokáig koncentrált marad: ásványianyag-tartalma lerakódik, és szép lassan követ formál. A köveknek több fajtája létezik: kalcium-oxalát-, kalcium-foszfát-, húgysav-, magnézium-foszfát-, cisztin- és struvitkövek. A kalcium-oxalát az összes vesekő körülbelül 70-75 százalékáért felel, ennél a fajtánál a kalcium és az ételekből származó oxálsav kapcsolódik össze kőképző anyaggá.

A kalciumszegény diéta már a múlté

"A veseköveseknek régebben kalciumszegény diétát javasolt az orvos, ez azonban mára megdőlt" - mondta Schmidt Judit dietetikus. Hogyha ugyanis a szervezet nem jut elég kalciumhoz, akkor megnő acsontritkulásveszélye, ráadásul kalcium hiányában az oxálsav felszívódása is jobb, vagyis a kalciumszegény étrend még növelheti is a kövek kialakulásának veszélyét. A dietetikus szerint ma már normál, napi 800-1000 milligramm (legfeljebb 1200 milligramm) kalciumot tartalmazó étrendet szoktak javasolni. A magas oxálsavtartalmú ételeket viszont lehetőleg kalciumforrással együtt fogyasszák azok, akik vesekövességre hajlamosak, ugyanis ez a két anyag együtt könnyebben ürül ki a szervezetből - a vese terhelése nélkül.

A megfelelő étrend csökkentheti a kövek kialakulásának veszélyét. Fotó: iStock

Hajlamosító tényezők

A vesekő kialakulását számos tényező befolyásolja. Az egyik legfontosabb a folyadékfogyasztás: ha valaki hosszú időn keresztül nem iszik eleget, és hajlamos a vesekőképződésre, nagyobb valószínűséggel fog kialakulni nála kövesség. A mozgásszegény, stresszes életmód és a túlsúly is kedvez a veseköveknek, mint ahogyan egyes betegségek (például prosztatamegnagyobbodás) vagy a vese anatómiai eltérései is. Az állati fehérjében és a konyhasóban (nátriumban) gazdag menü szintén növeli a kőképződés rizikóját, míg a magnéziumban és B6-vitaminban gazdag étrend csökkentheti azt. A tartósan magas (napi 1000 milligramm feletti) C-vitamin-fogyasztás is hajlamosíthat vesekőre. Vesekő esetén tehát az egész életmódot egészségesebbre kell hangolni: igyunk, mozogjunk eleget, adjuk le a túlsúlyt, és figyeljünk a nátrium-, illetve a fehérjefelvételre.

Oxálsav rengeteg, elsősorban növényi eredetű élelmiszerben előfordul kisebb-nagyobb mennyiségben. Az oxálsavtartalmat mutató táblázatok adatai azonban eltérnek egymástól - egyesek szerint még az is számít, hol termelték az adott zöldséget, gyümölcsöt. "Épp ezért nem igazán életszerű a számolgatás. Ráadásul, ha minden oxalátforrást kiiktatnánk az étrendünkből, hiányossá válna a táplálkozásunk, ez pedig súlyos veszélyeket rejtene magában" - folytatta Schmidt Judit. Hozzátette: aki hajlamos a vesekő képződésére, tartson egészséges, változatos étrendet, és mérsékelje a nagyon magas oxálsavtartalmú ételek mennyiségét. Az étrendet mindig egyénileg, az illető egészségi állapotának, betegségeinek figyelembe vételével kell kialakítani, ezért ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni.

Miben van a legtöbb oxálsav? Sok oxálsavat tartalmaznak: csokoládé, kakaópor, fekete tea, kávé, kóla, spenót, sóska, rebarbara, cékla, eper, málna, ribizli, kivi, petrezselyemzöld, padlizsán, bab, lencse, zöldborsó, zöldbab, sárgarépa, sült krumpli, édesburgonya, búzacsíra, búzakorpa, diófélék (dió, mogyoró, kesudió, mandula, földimogyoró), illetve a belőlük készült magvajak, magtejek, aszalt gyümölcsök, szója (szójatej, tofu), mák, sűrített paradicsom, narancs. Közepes mennyiségben tartalmaznak oxálsavat: áfonya, meggy, mangó, zeller, fehérrépa, paradicsom, fehér kenyér, pisztácia, barna rizs. Kevés oxálsavat tartalmaznak: alma, barack, avokádó, cseresznye, grapefruit, szőlő, citrom, dinnye, spárga, brokkoli, káposzta, karfiol, sütőtök, kukorica, uborka, saláta, hagyma, gomba, retek, rozskenyér, zabpehely, fehér rizs, tejszín, olívaolaj, sovány húsok, kókusz.

Rossz hír a vegánoknak

A legismertebb, magas oxálsavtartalmú ételeket sem kell teljesen kiiktatni az étrendből, némi engedményt időnként tehetünk, amíg ez nem válik rendszeressé. "Mivel oxálsavat elsősorban növényi eredetű élelmiszerek tartalmaznak, a vegán étrend ebből a szempontból kevésbé szerencsés, mint a vegyes táplálkozás" - mondta a dietetikus. Kitért rá, a mennyiség sem mindegy: a petrezselyem zöldjében például sok az oxálsav, de általában minimális mennyiségben fogyasztjuk, így voltaképpen nem veszélyes.

A vesekőre hajlamosaknak a szokottnál is jobban oda kell figyelniük a folyadékfogyasztásra. Jó, ha a víz nem tartalmaz túl sok kalciumot, ezért érdemes lehet megszűrni a keményebb csapvizet. Aki nem tud sima vízből napi 2,5-3 litert meginni, ízesítheti az italát kevés gyümölcslével, citromlével, vagy választhatja a gyógyteákat, gyümölcsteákat. A folyadékot a nap folyamán egyenletesen osszuk el. A kávét, a fekete teát érdemesebb tejjel fogyasztani, de az is jó megoldás, ha a hígabban elkészített zöld teát választjuk helyettük. Bár ez is tartalmaz oxalátot, számos hasznos tápanyagot (például antioxidánsokat) is a szervezetbe juttat.

Ezekre figyeljünk!

Naponta igyunk meg legalább 2,5-3 liter vizet vagy más cukormentes folyadékot!

Javasolt napi fél liter tej vagy ennek megfelelő kalciumtartalmú tejtermék fogyasztása. A magas kalciumtartalmú ásványvizek mennyiségét viszont érdemes visszafogni.

A gyümölcsök és zöldségek fogyasztását ne korlátozzuk, figyeljünk viszont oda a magas oxálsavtartalmúakra. Ha például egy spenótos ételt eszünk, akkor a héten már ne fogyasszunk másik hasonlót, a csokoládé helyett válasszunk inkább gyümölcsös édességet, és a diós, mákos bejgli esetében is álljunk meg egy szeletnél!

Húsra, halra, tojásra szüksége van a szervezetünknek, de ezeket mértékkel fogyasszuk!

Csökkentsük a só és a cukor fogyasztását!

A Cikk a Nők Lapja Egészség 2019. novemberi számában jelent meg.