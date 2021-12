Koronavírus: két adag vakcina már nem elég

Két adag nem elegendő a koronavírus elleni oltásból, három dózis viszont már kitűnő védelmet nyújt - mondta Sajid Javid brit egészségügyi miniszter. Hozzátette: a kormány nem betű szerint értelmezi a tudományos tanácsadó testületek által felvázolt legrosszabb eseti forgatókönyveket.

Angliában is az omikron válik dominánssá

Javid a BBC brit közszolgálati televízió politikai magazinműsorában elmondta: a koronavírus gyorsan terjedő omikron változata Londonban a naponta újonnan kiszűrt fertőződések 80 százalékát, a más angliai térségekben azonosított új koronavírusos esetek 60 százalékát okozza. A miniszter szerint mindenkinek óvatosan kell összeállítania karácsonyi programjait, de az egyéni döntéseken múlik, hogy az emberek részt vegyenek-e az idén karácsonyi partikon. Javid nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy a kormány tervez-e újabb korlátozásokat még karácsony előtt, kijelentve: ebben a járványban semmire nincs garancia.

Az Egyesült Királyság egészében a brit egészségügyi minisztérium legutóbbi, szombat esti adatai alapján harmadik napja 90 ezer felett jár és egy hét alatt 44 százalékkal nőtt a koronavírus-tesztekkel naponta kiszűrt új fertőződéses esetek száma, ugyanakkor a kórházi kezelést igénylő megbetegedéseké ettől messze elmaradó ütemben, jóval laposabb görbét követve emelkedik, a COVID-19 betegség okozta halálozásoké pedig folyamatosan csökken.

A brit egészségügyi miniszter óvatosságra int karácsonykor. Fotó: Getty Images

Az Egyesült Királyság továbbra is a világ élvonalában halad a koronavírus elleni oltások számát tekintve, és különösen sikeres a harmadik, hatáserősítő dózisok beadásának kampánya: a felnőtt lakosságnak csaknem a fele már megkapta a harmadik dózist. A szaktárca legfrissebb adatai szerint a szombat este zárult 24 órában egyedül a harmadik vakcinadózisokból 817 625-öt adtak be országszerte. Ez az eddigi napi oltási rekord az Egyesült Királyságban, és ezzel meghaladta a 27 milliót azoknak a felnőtteknek a száma, akik már megkapták a harmadik oltási dózist. Az első dózist a 12 éven felüli lakosság 89,4 százaléka, a másodikat 81,7 százalék kapta meg szombat estig. Mindez azt jelenti, hogy az első, a második és a harmadik oltási adagokból eddig több mint 125,5 millió dózist adtak be az Egyesült Királyságban.

Két oltás már nem lesz elég

Sajid Javid szerint az már tudható, hogy az omikron vírusvariáns ellen két oltási adag nem nyújt megfelelő szintű védelmet, a három vakcinadózis viszont kitűnő hatékonysággal véd. Az egészségügyi miniszter hangsúlyozta: még mindig nem ismertek teljes részletességgel az omikron tulajdonságai. Javid kijelentette ugyanakkor, hogy a kormány nem értelmezi betű szerint a tudományos tanácsadó testületek által rendszeresen felvázolt forgatókönyveket, amelyek között vannak nagyon rossz eseti - vagyis igazából nem valószerű - modellszámítások is.

Ezek közé tartozik a brit kormány készenléti helyzetekben összehívott tudományos tanácsadó testületének (SAGE) egyik szimulációs forgatókönyve, amely szerint ha semmiféle járványellenes intézkedés nem lenne érvényben, a kórházi kezelést igénylő megbetegedések napi száma háromezer és tízezer, a halálozásoké hatszáz és hatezer között tetőzhet. Javid szerint ezek "kijózanító" elemzések, de nem lenne helyénvaló, ha a kormány ezeket a számítási modelleket szó szerint értelmezné.