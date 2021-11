Ijesztő, mit találtak egy férfi agyában

Éveken keresztül küzdött rendszeresen visszatérő, kínzóan erős fejfájással egy texasi férfi, mire kiderült, hogy egy parazita szó szerint befészkelte magát a fejébe.

A férfi felesége azt követően hívta a segélyhívót, hogy férje az éjszaka közepén az ágyból kiesve rázkódni kezdett és értelmetlen szavakat motyogott. A segítség kiérkezésekor a férfi ingerülten és zavartan viselkedett, sőt, elutasította, hogy kórházba szállítsák. Amikor mégis bevitték a Massachusettsi közkórházba, újabb rohamot kapott - írta meg a LiveScience.com. Korábban sosem jelentkeztek hasonló panaszai, illetve nem volt olyan ismert betegsége, amely kiválthatta volna a hirtelen fellépő tüneteket.

Az orvosok gyógyszeresen kezelték a rohamait, illetve széles körű vizsgálatokat végeztek el a páciensen. Agyi képalkotással végül duzzanatot és három elváltozást mutattak ki az agyában. Mindezek parazitafertőzés okozta neurociszticerkózis gyanúját vetették fel, amely potenciálisan előidézhet rohamokat és fejfájást, illetve egyes esetekben végzetesnek bizonyul.

Egy korábbi parazitafertőzés miatt kapott rohamot a bostoni páciens. Fotó: Getty Images

Egy galandféreg károsította az agyát

Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) leírása szerint leggyakrabban nem kellően hőkezelt, fertőzött sertéshús fogyasztása révén kerülnek az emberei szervezetbe a horgasfejű galandféreg petéi. A petékből kikelő lárvák aztán a szervezet bármely pontjára elvándorolhatnak, beleértve az agyat is. Székletük közvetítésével a fertőzöttek maguk is terjeszthetik a parazitafertőzést. A horgasfejű galandféreg legtöbbször fejlődő országok vidéki területein okoznak gondot, ahol a sertések szabadon mozoghatnak, és akár emberi ürüléket is találhatnak a környezetben, amelyet aztán elfogyasztanak.

A bostoni páciens a rohamokat megelőzően mintegy 20 évvel korábban járt a közép-amerikai Guatemalában, ahol afertőzésrendszeresen felüti a fejét. Mint azt dr. Edward Ryan, a Massachusettsi közkórház infektológiai osztályának vezetője a Washington Postnak elmondta, a férfi panaszai atipikusak voltak abban a tekintetben, hogy esetében a fertőzést kiváltó parazita már hosszú ideje elpusztult, el is meszesedett. Ezzel együtt a páciens agyában hegek keletkeztek, és ez vezetett a rohamokhoz. A paraziták ugyanis, bár jellemzően öt-tíz év alatt elpusztulnak a szervezetben, ezt követően is okozhatnak gyulladást, azon keresztül pedig fejfájást és rohamokat.

A The New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban megjelent esettanulmány szerint a férfit parazitaellenes és gyulladáscsökkentő szerekkel kezelték, öt nap elteltével pedig elhagyhatta a kórházat. Orvosai három éven keresztül nyomon követték az állapota alakulását, ez idő alatt pedig a három közül a legnagyobb elváltozás el is tűnt az agyából. "Úgy tűnik, most már jól van, és már nincsenek rohamai" - árulta el Ryan, a tanulmány társszerzője.