Kiderült, egy parazita miatt fáj folyton a feje

Saját elmondása szerint az Austinban élő Gerardo időről időre olyan erős fejfájást tapasztalt, hogy olykor el is hányta magát a fájdalomtól, egy alkalommal pedig elájult a pályán focizás közben. Hosszú idő után ugyan, de tünetei végül rábírták a férfit, hogy elmenjen orvoshoz. A Texasi Egyetem Dell Seton Orvosi Központjában elvégzett MR-vizsgálat egy cisztát mutatott ki a negyedik agykamrában. Dr. Jordan Amadio, a férfi kezelőorvosa elmondta, a ciszta megjelenése már önmagában is gyanús volt, ezért patológiai vizsgálatot kért. Végül kiderült, hogy a tojás méretű cisztában egy 4-5 centiméteres horgasfejű galandféreg (Taenia solium) bújik meg.

Halált is okozhat a fertőzés

Az akkor 42 éves Rachel Palmát rák gyanújával műtötték 2019-ben, de végül kiderült, hogy egy galandféreglárva hozott létre cisztát az amerikai nő agyában. Részletek itt.

Gerardo szervezetébe valószínűleg szennyezett, illetve nem megfelelően előkészített élelmiszer - vagy víz - közvetítésével jutott be a parazita, pontosabban annak petéje. A pete a bélfalon áttörve az emésztőrendszerből egészen a férfi agyáig vándorolt, ahol az abból kikelt lárva egy cisztát hozott létre. A horgasfejű galandféreg lárvája általában sertések szervezetében tölti életciklusa ezen részét, majd a szennyezett húst elfogyasztó emberek bélrendszerében megtapadva kezd el fejlődni. Ritkán azonban előfordul, hogy peték jutnak az emberi testbe, így ott kezdenek vándorlásba, és telepszenek meg valamely izomban, esetleg a szemben vagy akár az agyban. Ez utóbbi esetben neurociszticerkózisról beszélünk.

A húsokat mindig ajánlott kellően hőkezelni fogyasztás előtt. Fotó: iStock

Tünetként a betegség fejfájást és látászavarokat okozhat, de jelentkezhetnek rohamok, agyhártyagyulladás, vízfejűség, sőt, akár demencia is. Legsúlyosabb esetben az agyban kialakult parazitás ciszta az érintett beteg halálához vezethet. Gerardo e tekintetben szerencsésnek mondhatja magát, mert bár egy évtizeden keresztül élt a lárva a fejében, az orvosok végül műtéti úton el tudták onnan távolítani a nemkívánatos betolakodót. A férfi azóta jobban érzi magát, mostanra pedig ismét munkába tudott állni.

Világszerte megtalálható paraziták

Az eset fontos tanulsága, hogy sosem ajánlott nyers sertés- vagy egyéb húst fogyasztani. A galandféreglárvák és -peték elpusztításához legalább 63 Celsius-fokon kell hőkezelni az élelmiszert, illetve jó megoldás lehet az is, ha fogyasztás előtt 7-10 napig mínusz 35 fok alatti hőmérsékleten tartjuk fagyasztva a húsokat. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az általános higiéniai szabályokat sem, így evés és főzés előtt is mindig mossunk kezet alaposan, szappannal, valamint a zöldségeket és gyümölcsöket is gondosan öblítsük át, főleg, ha nyersen esszük azokat. A horgasfejű galandféreg - akárcsak a marhahúsban előforduló simafejű galandféreg (Taenia saginata) - világszerte előfordul, mindazonáltal a legtöbb fertőzést Latin-Amerikából, Kelet-Európából, Fekete-Afrikából, Indiából és Ázsiából jelentik.

Forrás: medicaldaily.com; iflscience.com; mayoclinic.org; cdc.gov