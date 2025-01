Holtan talált betege miatt adott ki közleményt az ajkai kórház

Reggelig, kora délelőttig még több helyen lehetnek ködfoltok, majd ezek megszűnnek, és többnyire napos idő várható fátyolfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az Északi-középhegység térségében napközben is előfordulhatnak erősebben felhős időszakok, illetve estétől másutt is lesz némi felhőzet-növekedés. Időnként megélénkül a déli, délnyugati szél, de a Dunántúlon erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 12 és 18 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében néhol 10 fok alatt maradhat a csúcsérték. Késő este 6, 12 fok valószínű. Napközben egy melegfront okozhat kellemetlen panaszokat.