Fotók: megkapták a 2. dózist az idősotthonok lakói

Oltják az időseket az orosz vakcinával - nézze meg a képeket!

Mint ismert, szombat estig már 335188 személyt oltottak be az új típusú koronavírus ellen, és 128195-an már a második oltást is megkapták. Az idősotthonokban épp most vált esedékessé a Moderna-féle vakcina második adagjának beadása. Az alábbi fotó-összefoglaló betekintést nyújt abba, hogyan is történt mindez. Vajda János, Vasvári Tamás és Mónus Márton képeiből válogattunk.

Az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Ózdi Otthonának lakója, Lukács Lászlóné is megkapta a második dózist. Fotó: MTI/Vajda János

Így néznek ki az oltáshoz előkészített vakcinák. Fotó: MTI/Vajda János

Ezek pedig az üres ampullák. A kép a martonvásári Harmónia Gondoskodás Idősek Otthonában készült. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Eddig összesen 128195-en kapták meg a második adagot a koronavírus elleni védőoltásból. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az Olajág Otthonok zuglói idősek otthona egyik lakójának hőmérsékletét mérik. Fotó: MTI/Mónus Márton

A hőmérést követően ez a hölgy is megkapta a Moderna-féle vakcina második adagját. Fotó: MTI/Mónus Márton

