Ezeket együk, ha szorulásunk van

Székrekedésről akkor beszélünk , ha két székletürítés között több mint három nap telik el, a széklet kemény, ürítése pedig fájdalommal jár. Az érintetteknek sokszor az az első gondolata, hogy valamilyen hashajtót kellene bevenniük, pedig természetes úton, megfelelő ételek fogyasztásával is orvosolhatjuk a problémát. A Hopkins Medicine cikke összegyűjtötte azokat az élelmiszereket, amelyeket székrekedés esetén javasolt fogyasztani.

Nem kell azonnal gyógyszer után nyúlni, az alábbi étrend is segíthet! Fotó: Getty Images

A helyesen összeállított, kiegyensúlyozott, rostban és folyadékban gazdag étrend a kulcs a székrekedés megelőzéséhez. Ehhez nyújt a cikkben a dietetikus szakember néhány hasznos tanácsot.

Rostban gazdag élelmiszerek

Az élelmiszerekben kétféle rost található: oldható, illetve oldhatatlan rostok. Mindkét kategóriába sorolható élelmiszerek enyhíthetik az alkalmi és krónikus székrekedést.

Az oldhatatlan rost - ahogy a neve is utal rá - nem oldódik vízben, emiatt többnyire épen átjut a gyomor-bél traktuson, és szemben az oldható rostokkal, nem biztosít kalóriát. Ebbe a kategóriába tartoznak többek között az alábbi élelmiszerek:

Gyümölcsök és zöldségek héja és magjai;

Pattogatott kukorica;

Leveles zöldek;

Diófélék;

Szárított gyümölcsök.

Az oldható rostok vízzel érintkezve gélszerű anyagot képeznek a gyomorban, melyet a baktériumok a vastagbélben képesek lebontani. A gél természetes székletlágyítóként is működik, megkönnyítve és kényelmesebbé téve a székletürítést. Az alábbi élelmiszerekben találhatóak meg:

Zabpehely;

Teljes kiőrlésű gabonák;

Alma;

Van olyan élelmiszer, amely azonnal enyhíti a tüneteket?

Az egyik olyan élelmiszer, amelyik rövid időn belül enyhítheti a panaszainkat, az aszalt szilva. A népi gyógyászat gyakran javasolja székrekedés ellen, és nem véletlenül - szorbtioltartalma miatt természetes hashajtóként működik, de van benne bőven magnézium és kálium is - utóbbiból kétszer annyi van benne, mint például a banánban. Ha magas cukortartalma miatt nem akarjuk fogyasztani, áztassuk be, és igyuk meg a levét, az is igen hatékony.