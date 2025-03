Ismét meghalt egy nő szülés után a nyíregyházi kórházban

Ahogy mi is beszámoltunk róla, több mint egy évvel ezelőtt két nő is meghalt szülés után – néhány nap különbséggel – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházban. Néhány nappal ezelőtt azonban egy újabb nő vesztette életét a nyíregyházi kórházban – erről a Tények számolt be.

Agyvérzést kapott a 22 éves anya

A 22 éves Nikoletta március 22-én szülte meg egészséges kisfiát Nyíregyházán. A baba világra hozása után azonban agyvérzést kapott. 3 és fél órán keresztül műtötték, és akkor még úgy tűnt, hogy sikeres volt az operáció. Másnap azonban agyhalottnak nyilvánították a fiatal anyát.

A fiatal anyuka epidurális érzéstelenítést kapott. A rendőrség még vizsgálja, hogy ez vajon közrejátszhatott-e a váratlan tragédiában.

A boncolás során találtak olyan adatot, amely arra utalt, hogy nem volt megfelelő az orvosi ellátás, és ilyenkor kötelezően át kell fordulni igazságügyi boncolásba. A továbbiakban szövettan, toxikológia és egyéb vizsgálatok alapján lehet majd állást foglalni abban, hogy történt-e bármilyen orvosi mulasztás”

– mondta el a Tényeknek Szeles Géza igazságügyi orvosszakértő.

Mennyire gyakori a stroke terhesség alatt vagy után?

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) adatai szerint a terhesség alatt nem túl gyakori a szélütés, a kockázatot és a kialakulási arányt azonban egyértelműen növeli a várandósság. Az NYP cikke pedig azt írja, hogy a terhességgel összefüggő stroke-ok körülbelül fele vérzéses stroke (agyvérzés), a többit pedig vérrög okozza (iszkémiás stroke). A stroke kockázata egyébként a szülés utáni két hétben a legnagyobb, de az emelkedett rizikó akár három hónapig is fennállhat.

A szakértők szerint felmerülhet a szélütés gyanúja, ha hirtelen fellépnek az alábbi tünetek:

járási nehézség, szédülés, egyensúlyvesztés vagy koordináció hiánya; ismert ok nélküli, erős fejfájás.

