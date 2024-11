Négyből egy anya elalszik szoptatás közben, ami veszélyes lehet

Egy új tanulmány szerint a szoptató anyák negyede vallotta be, hogy elaludt szoptatás közben. Az általános fáradtság olyan helyzeteket is okozhat, amelyek minden jó szándék ellenére is akár tragédiába torkollhatnak, ugyanis a szoptatás közbeni elalvás növelheti a csecsemő fulladásának kockázatát.