Endometriózis: ezzel a betegséggel járhat együtt

A rejtélyes nőgyógyászati betegségtől elsősorban a meddőség miatt tartanak a termékeny korú nők, ám egy új tajvani kutatás kimutatta, hogy az endometriózis (a korábban már ismert autoimmun megbetegedések mellett) kapcsolatba hozható a krónikus ízületi gyulladás, más néven rheumatoid arthritis kialakulásával is - írja az everydayhealth.com portál. A Rheumatology című szakfolyóiratban is megjelent, 14 évre visszanyúló tanulmányban közel 15 ezer nő adatait vizsgálták meg, közülük az endometriózissal küzdők átlagéletkora 38,7 év, míg az egészséges kontrollcsoporté 38,9 év volt. Az évek múlásával jól kirajzolódott, hogy az endometriózissal küzdő nőknél szignifikánsan magasabb volt a rheumatoid arthritis kialakulásának kockázata, ahogy az endometriózis mellett más autoimmun betegségekkel rendelkezők esetében is nagyobb volt a sokízületi gyulladás rizikója.

Négy-öt évig is kilincselhetnek a magyar betegek az orvosnál, mire sikerül diagnosztizálni náluk az endometriózist.

Dr. Cheng-Chung Wei, a tanulmány társszerzője és a tajvani Chung Shan Orvostudományi Egyetem professzora elmondta, a két betegség közötti összefüggés pontos mechanizmusát még nem sikerült feltárni. "Ugyanakkor feltételezzük, hogy az endometriózis olyan immunzavart vált ki a szervezetben, ami elősegíti a rheumatoid arthritis kialakulását" - tette hozzá. Az endometriózis hatására ugyanis az egész testben gyulladások alakulnak ki, amelyek nagyon megterhelik az immunrendszert.

Nem csak hormonális probléma

"Az orvosok egy része hajlamos endokrin problémaként tekinteni az endometriózisra, és nem mérik fel, milyen hatással van azimmunrendszerműködésére. Pedig a gyulladások számos betegség előfutárai lehetnek" - mondta el a tanulmány kapcsán dr. Andrea Braundmeier-Fleming orvosi mikrobiológiai, immunológiai és sejtbiológiai adjunktus. Szerinte az új tanulmány eredményei nagyobb figyelmet fordíthatnak az endometriózis és az immunrendszer kapcsolatának feltárására. Az endometriózis kezelése jelenleg csupán életmódbeli változtatásokkal, vagy súlyos esetben műtéttel történhet, ám az új felfedezés áttörést hozhat a nőgyógyászati betegség kezelésében is. "Jelenleg is zajlanak klinikai kísérletek annak feltérképezésére, hogy a rheumatoid arthritis kezelésére alkalmazott gyógyszerek az enomdetriózis tüneteit is képesek-e enyhíteni" - mondta el dr. Braundmeier-Fleming, aki szerint a további kutatások végső soron akár a meddőségi problémák megoldásához is elvezethetnek.

Nehéz felismeri az endometriózist

A szakértők szerint mind a rheumatoid arthritis, mind az endometriózis esetében fontos a korai diagnózis és az időben megkezdett terápia, utóbbinál azonban ez sokszor elmarad - az endometriózissal küzdő nők átlagosan 4-11 évet várnak az első tünetek megjelenése után, míg eljutnak a diagnózis felállításáig. Ennek elsődleges oka az, hogy az endometriózis minden kétséget kizáróan csak műtéti beavatkozással igazolható, más diagnosztikai vizsgálatokkal ugyanis nem mutatható ki a méhen kívülre vándorolt méhnyálahártya-sejtek jelenléte. A betegség felismerését ráadásul nehezíti, hogy sokaknál teljesen tünetmentes, és csak a teherbeesési gondok kapcsán merül fel a betegség megléte. Felmérések szerint ma a fogamzóképes korú nők 5-15 százalékát érinti az endometriózis, ám a kór nehéz felismerése miatt ez az arány a valóságban sokkal magasabb lehet.