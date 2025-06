Úgy döntött, éhen hal a gyógyíthatatlan beteg brit anya

Szívszorító történetet osztott meg a Mirror magazinnal az a súlyos betegségben szenvedő édesanya, aki úgy döntött, hogy lánya vizsgái után megvon magától minden táplálékot és éhen hal.

"Nem akarom, hogy végignézzék, ahogy megfulladok"

A 42 éves Emma Bray abban az amiotrófiás laterálszklerózisban (röviden ALS) szenved, ami Magyarországon Karsai Dániel harca által vált ismertté. Az ALS az akaratlagosan mozgatható izmokat beidegző agyi és gerincvelői mozgató idegsejtek pusztulásával járó végzetes betegség. A beteg végül teljesen elveszíti mozgásképességét, majd a légzőizmai sem működnek. Gyógymód nem létezik rá, a kezelés célja az életminőség lehetőségek szerinti fenntartása.

A nő korábban egy jótékonysági szervezetnél dolgozott, ahol több száz családon belüli erőszak áldozatának és hajléktalannak segített. Most eltökélt szándéka, hogy megvédje 15 és 14 éves gyermekeit a rá váró szenvedéstől - nem akarja, hogy végignézzék, ahogy az anyjuk megfullad.

A rémálom két éve keződött, amikor megkapta a halálos betegség diagnózisát. „Négy különböző egészségügyi szakember is azt mondta nekem, hogy a lehető legrosszabbra kell készülnöm” – mondta nekünk. Állapota azóta fokozatosan romlott, már nem képes használni a végtagjait, nehezére esik a beszéd, az étkezés, sőt a légzés is. Az egész napot ágyában tölti, és a rövidebb családi találkozók is nagyon kimerítőek. "Már olyan alapvető dolgokat sem tudok segítség nélkül elvégezni, mint a párnám megigazítása. Nem tudom megölelni a gyermekeimet sem, nem tudok az a szülő lenni, aki szeretnék" - közölte komoly nehézségek árán a lap újságíróinak.

Miután elutazott egy bakancslistás nyaralásra a Maldív-szigetekre, úgy döntött, hogy hamarosan elérkezik az ideje, hogy elvégezze „utolsó szülői feladatát”, és megkímélje gyermekeit attól a borzalomtól, hogy lássák édesanyjuk haláltusáját. Ehelyett nyugodt és békés halált szeretne, már meg is tervezte a temetését, valamint megírta a gyászbeszédét.

Úgy döntött, idén nyárig folytatja küzdelmét a betegséggel. "Meg akartam érni, hogy a lányom elvégezze a középiskolát, és látni szerettem volna a fiamat is egy kicsit jobban felnőni, hogy elképzelhessem, milyen csodálatos felnőtt válik majd belőle" - mondta el. Mivel a jelenleg hatályos brit törvények nem engedik meg az eutanáziát, az elmúlás más formáját választotta. Nyáron beköltözik egy hospice házba, ahol élete utolsó szakaszát tölti majd. Itt megvonja magától az élelmet és a vizet. Cselekedetével - Karsai Dánielhez hasonlóan - ő is szeretné felhívni a figyelmet az asszisztált eutanáziával kapcsolatos törvényjavaslat elfogadására, hogy a többi sorstársának már lehetőség nyíljon a méltó halálra.

