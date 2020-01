Jelek, hogy túl gyorsan öregszik az agyunk

Az öregedés egy természetes folyamat - így van ez agyunk esetében is. Nem kell tehát megijedni, ha az idő múlásával kisebb változásokat észlelünk - például ha kicsit "lelassulunk". Ám ha a következő tünetek jelentkeznek, fogjunk gyanút, hogy agyunk túl gyorsan öregedhet.

Kihagy a memória

A rövidtávú memóriában fellépő gyakori "kihagyások" Alzheimer-kórra is figyelmeztethetnek, ha pedig a hosszútávú memóriával is gondok akadnak, az például vaszkuláris demenciát is jelezhet.

A feledékenység és a kommunikációs nehézség is gyanúra adhat okot. Fotó: iStock

További árulkodó jelek hangulat- és személyiségváltozások

időskori depresszió kialakulása

a szaglás és a hallás romlása

egyensúlyzavarok

Nem találjuk a szavakat

Agyunk gyors öregedésére hívhatja fel a figyelmet az is, ha beszéd közben nem jutnak eszünkbe a megfelelő szavak. Gyakori, hogy olyan hétköznapi tárgyak nevei sem ugranak be, mint a kenyérpirító vagy a kormánykerék.

Rossz sofőrök vagyunk

Érdemes gyanút fogni akkor is, ha barátaink, családtagjaink szerint az utóbbi időben rosszabbul vezetünk. Ilyenkor bizonyos szembetegségek is állhatnak a háttérben, de memóriagondok vagy nehezebb döntéshozatal is vezethetnek a képességeink romlásához.

Hogyan lassíthatjuk le agyunk öregedését?

Igyekezzünk egészségesebben étkezni, fogyasszunk tehát kevesebb zsírt és szénhidrátot, valamint több gyümölcsöt és zöldséget. Emellett mozogjunk rendszeresen, próbáljunk minden éjjel 7-8 órát aludni, csökkentsük a stresszt, és fokozzuk a szellemi aktivitásunkat. A recept egyszerűnek tűnik, de nap mint nap következetesen tenni kell azért, hogy agyunkat minél tovább fiatalon tudjuk tartani.

Forrás: thehealthy.com