Ez is lehet a Parkinson-kór korai jele

A Parkinson-kór egy neurodegeneratív betegség, amely jelenleg nem gyógyítható, a gyógyszerek csak lassítani tudják az állapotromlást. Magyarországon a becslések alapján 16-20000 érintett él. Vannak bizonyos kockázati tényezők, amelyek növelik a kialakulásának a veszélyét, így például, ha a családban már elfordult valakinél Parkinson-kór, vagy, ha életünk során többször szenvedtünk fejsérülést. Egy friss kutatás szerint pedig az alvászavar egy típusa is utalhat arra, hogy a jövőben esetleg nálunk is megjelenik a betegség - írja az easyhealthoptions.com.

Mint ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk: azok, akiknél gyors szemmozgásos (REM) alvási viselkedészavar áll fent, eljátsszák azt, ami álmukban történik. A REM fázis általában az izmok mozgásképtelenségével jár együtt, az ebben a betegségben szenvedők azonban álmukban is képesek végtagjaikat mozgatni. A betegség általában 50 éves kor feletti férfiaknál alakul ki leggyakrabban, de nőket és fiatalokat is érinthet. Annyiban különbözik a kóros felriadástól, hogy a pácienst könnyen fel lehet ébreszteni, és az álmokat is könnyebben idézi fel.