Szokások, melyek károsíthatják a gerincünket

Dohányzás

A dohányzás már önmagában is egy igen káros és veszélyes szokás, ráadásul még a hátfájás kialakulásának esélyét is megnövelheti, mivel a nikotin rontja a gerincoszlop körüli vérkeringést.

A cirkadián ritmus felborulása

Kutatások szerint a csigolyák és a gerinc sejtjeinek állapota attól is függ, hogy mennyire stabil a cirkadián ritmusunk. Ha az alvás-ébrenlét egyesnúly, illetve ritmus felborul, az krónikus gyulladásokhoz vezethet a szervezetben, amely gerincet is érintheti. Éppen ezért, ha egészséges tartást és gerincet szeretnénk, fontos, hogy eleget aludjunk, és lehetőleg nagyjából ugyanabban az időben keljünk és feküdjünk minden nap.

Álló munka

Az tudjuk, hogy az ülőmunka igen káros az egészségre, de az a helyzet, hogy azok sincsenek sokkal jobb helyzetben, akiknek a munkája sok álllást igényel. Ilyenkor ugyanis komoly terhelés éri a nyakat, a vállat és a gerincet, ami krónikus fájdalmat, illetve a gerinc eldeformálódását okozhatja.

Nem megfelelő cipő

A gerincünkre az is hatással van, hogy milyen cipőt hordunk, ezért jó minőségű darabokba főleg azoknak érdemes befektetni, akik sokat állnak és gyalogolnak. A magas sarkú cipő tartós viselése nem csak a lábfej, hanem a gerinc számára is káros, és ugyanez a helyzet a túlságosan lapos talpú balerinacipőkkel, illetve flip-flop papucsokkal is.

Ha utáljuk a munkánkat

Egy ausztrál kutatás szerint a hátfájás kifejezetten gyakori az olyan emberek körében, akik bevallottan nem szeretik a munkájukat. Ehhez nem kell, hogy a munkakörük olyan legyen, ami kifejezetten ülő, vagy álló foglalkozás, afájdalompszichés eredetű.

Túl gyakori mobilhasználat

Kutatások szerint egy átlagember napi 2-4 órát használja a mobilját, és az ilyenkor felvett testtartások extra terhelést rónak a gerincre és a nyakra. A fiatalabb generáció, amelynél a mobilhasználat még enné az óraszámnál is magasabb naponta, még inkább veszélyeztetett ebből a szempontból.

Forrás: brightside.me