Jelek, hogy túl gyengék a farizmaink

Rossz tartás

A "rossz tartás" kifejezést a legtöbben a görnyedt, púpos háttal azonosítják, de ahhoz, hogy tartásunk jó legyen, többre van szükség az egyenes hátnál. Megfelelő tartás esetén álló helyzetben a térdek, a csípő és a boka egy vonalban vannak. Ha azonban térdünk ilyenkor enyhén behajlik, a csípő hátrafelé tolódik, és a hátunk is görbül, akkor ez általában azt jelzi, hogy gyengébbek a farizmok. Ha pedig a has izmai is gyengék, akkor tartásunk még rosszabb lesz.

Indokolatlan fájdalom a térdben vagy a csípőben

Ha olyan gyakorlatokat végzünk, amelyekhez nem kell súly, mégis fáj a térdünk, akkor ez gyenge farizmokra utalhat. Ugyanez a helyzet, ha a fájdalmat a csípő külső oldalán érezzük. Ha olyan magas intenzitású mozgásformákat, mint a sprint vagy az ugrókötelezés gyenge farizmokkal végezzük, akkor megnő a sérülések esélye.

Nem tudunk egy lábon állni

A megfelelően edzett farizomzat segít stabilizálni a csípőt, ha fél lábon állunk. Ez az oka, hogy a gyenge farizmú emberek általában nem képesek egy percnél hosszabb ideig egy lábon állni. Álljunk egyenesen, egyik lábunkat emeljük fel a talajról, majd kezünket egyenesen nyújtsuk a fejünk fölé, és álljunk így 60 másodpercig. Ha nem megy, farizmaink erősítésre szorulnak.

A fenékizom erősítése nem csak esztétikai okokból fontos

Derékfájás

Ha gyengék a farizmaink, akkor extra terhelés kerül a derék izmaira, ami fájdalmat okozhat. Ráadásul ilyenkor a csípő enyhén előretolódik, ami a gerinc alsó részét is megterheli.

Soha nincs izomláz a fenekünkben

Ha sportolunk, de fenekünknél soha nem érzünk izomlázat, akkor ez azt jelenti, hogy nem dolgoztatjuk meg ezt a részt elég keményen: tehát nem fejlődik, nem erősödik. A legjobb gyakorlatok ennek a résznek az edzésére a csípőemelések, a lépcsőzés, illetve a térdelőtámaszban végzett lábemelések.

