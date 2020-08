A reggeli nyakfájdalom ezt jelzi

Ezek a legjobb házi módszerek nyakfájásra Nemcsak egy sérülés vagy egy rossz mozdulat következtében fájdulhat meg a nyakunk, hanem akár helytelen testtartás is előidézheti a kellemetlenséget. Lássuk, milyen módszerek léteznek afájdalommegelőzésére és kezelésére!

Amikor reggeli nyakfájással kelünk ki az ágyból, annak a többi között oka lehet, hogy kényelmetlen szögben helyezkedett el a nyakunk és a fejünkalvásközben. Ez megfeszítheti és túlterhelheti az izmokat, ízületeket és ínszalagokat, ami fájdalmat okozhat. Az is előfordulhat, hogy alvás közben - akár egy álom hatására - hirtelen mozdulatot teszünk, ami miatt megrándul a nyakunk, de az sem ritka, hogy egy már létező sérülés miatt mereven tartjuk éjszaka a nyakunkat, ami tovább ront a helyzeten.

"Enyhébb esetben nem szükséges orvosi ellátás. Egy finom önmasszázs és a nyak kimozgatása sokat segít a helyzeten. Nem kell megijedni, ha a nyakat nem tudjuk teljes mozgástartományában mozgatni, a cél, hogy lassan, finoman növeljük a flexibilitást. Egy meleg zuhany vagy egy melegítőpárna is ellazíthatja a merev izmokat, könnyebbé teheti a fej forgatását - mondja dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, a neurálterápia és a HKO / TCM szakorvosa. "Amennyiben a nyakfájdalom és merevség megengedi, fontos a mozgás, a szokásos napi tevékenység folytatása is, az ágynyugalom ugyanis csak fenntarthatja a mozgáskorlátozottságot és fájdalmas érzést. Fontos figyelni arra is, hogy a beteg kerülje az ún. protractios fejtartást (teknősbékanyakat) a számítógép előtt, valamint az asszimetrikus terheléseket is" - így a szakember.

Ha sokáig nem múlik a nyakfájás, komolyabb probléma is állhat a háttérben. Fotó: Getty Images

Így kerülhetjük el a nyak elalvását

Helyes alváspozíció. Ha hason alszunk, az nagyobb nyomást helyez a nyaki gerincre, hiszen valamelyik oldalra el kell fordítanunk a fejet. A nyak szempontjából sokkal biztonságosabb a háton vagy oldalt fekvés.

Ha hason alszunk, az nagyobb nyomást helyez a nyaki gerincre, hiszen valamelyik oldalra el kell fordítanunk a fejet. A nyak szempontjából sokkal biztonságosabb a háton vagy oldalt fekvés. Megfelelő párna. Mindenkinek személyre szabottan kell megtalálnia az optimális párnát. Háton alvóknak megfelelhet akár egy összetekert törölköző vagy egy anatómiai párna a nyak alatt. Akik oldalt alszanak, jól teszik, ha egy vékonyabb párnát helyeznek a térdeik közé, ami megkönnyíti a gerinc helyes pozíciójának megtartását.

Mindenkinek személyre szabottan kell megtalálnia az optimális párnát. Háton alvóknak megfelelhet akár egy összetekert törölköző vagy egy anatómiai párna a nyak alatt. Akik oldalt alszanak, jól teszik, ha egy vékonyabb párnát helyeznek a térdeik közé, ami megkönnyíti a gerinc helyes pozíciójának megtartását. A huzat kerülése. Sokan azért ébrednek nyakfájással, mert a ventilátor, a légkondi vagy akár csak a nyitott ablak felől érkező hideg levegő éppen a nyakukat éri - ezen mindenképpen érdemes változtatni.

Húzódás és porckorongprobléma is okozhat nyakfájdalmat

Az esetek többségében a merevség és a fájdalom néhány nap alatt elmúlik. Természetesen ezen idő alatt is szükség lehet vény nélküli fájdalomcsillapításra, hideg-meleg borogatásokra, de mindenkinél egyéni, mennyire viseli a fájdalmat, mennyire befolyásolja a panasz az életét.

"Ha azonban nem múlik el a panasz egy hét alatt, esetleg fokozódik is, vagy már többedszer jelentkezik, feltétlenül ajánlott a kivizsgálás, hiszen előfordulhat, hogy degeneratív porckorongbetegség vagy porckopás okozza a nyak fájdalmát" - ismerteti Arnold doktor, aki úgy folytatja: ha a gyakori okok egyike áll a háttérben, akut esetben gyors segítséget jelenthet a helyi, célzott gyulladáscsökkentő injekció. Hosszú távon pedig jó hatású lehet a természetes hatású lökéshullám-terápia, az orvosikollagén-injekció, illetve prevenciós hatása miatt is feltétlenül ajánlott a funkcionális gyógytorna és gyógymasszázs. Bizonyos esetekben jó megoldás lehet a neurálterápia, amely megfelelő technikával végezve akut és krónikus fájdalmaknál, gyulladásoknál, gócos hátterű és reumás betegségeknél (előbbinél fontos lehet a góckutatás fogorvos, fül-orr-gégész, nőgyógyász, urológus bevonásával), gerincbetegségeknél, neuralgiáknál is képes segíteni.