Korai menopauza: ezek a rizikófaktorok

Műtétek

Vannak bizonyos sebészeti beavatkozások, amelyek növelik a korai menopauza kockázatát. Ilyen például az egyik petefészek vagy a méh eltávolítása, amely után a szervezetben kevesebb ösztrogén, illetve progeszteron termelődik. Bizonyos rákos megbetegedésekkel kapcsolatos műtéteknek is megvan ez a kockázata, továbbá a rákbetegség kezeléseként kapott sugár- és kemoterápia is okozhat korai klimaxot.

Kromoszómaproblémák

A Turner-szindrómában szenvedő lányok általában alacsonyak, kezelés nélkül felnőttkorukra is csak a 130-140 centimétert érik el. Részletek itt.

Bizonyos kromoszómaszintű károsodások és az ezekkel járó betegségek, például a Turner-szindróma is lehet ok. Emiatt a betegség miatt a petefészkek nem funkcionálnak ugyanis megfelelően.

Autoimmun betegségek

A korai menopauza autoimmun betegség tünete is lehet - ilyenkor a szervezet immunrendszere a saját, egészséges sejteket is támadni kezdi, mert tévesen károsnak azonosítja azokat. A rheumatoid arthritis miatt is előfordulhat például, hogy azimmunrendszera petefészek sejtjeit támadja meg, ez pedig idő előtti klimaxot okozhat.

A rendszeres dohányzás miatt is elkezdődhet hamarabb a menopauza

Epilepszia

Egy tanulmány szerint azoknak a nőknek, akik epilepsziában szenvednek, nagyobb esélyük van a korai menopauzára.

Dohányzás

A Mayo Clinic kutatásai szerint a rendszeres dohányosok az átlagnál legalább egy-két évvel hamarabb érkeznek el a klimaxhoz.

Ösztrogénszint-csökkentő gyógyszerek

Azok a nők, akik ilyen készítményeket szednek, szintén számíthatnak idő előtti menopauzára.

Pajzsmirigybetegségek

Apajzsmirigyzavarai jelentős ingadozást okozhatnak a különböző hormonok szintjében, emiatt a korai menopauza rizikófaktorai közé tartoznak.

