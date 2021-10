A menopauza során csökken az ösztrogénszint, így megnő acsontritkuláskockázata, éppen ezért az alacsony intenzitású mozgásformák javasoltak - olvasható a Healthline cikkében. A jóga, a pilates, a súlyzós edzés mind remek választás, de csak szakértő edző irányítása mellett. Az ugrálással járó, ízületeket, csontokat, izmokat túlságosan megterhelő mozgást mindenképpen kerülni kell. Fontos, hogy ha valaki korábban nem mozgott rendszeresen, mindenképpen tartsa be a fokozatosság elvét. A sportolás akár napi 20-30 perc sétával, gyaloglással is elkezdhető, a rendszeresség a lényeg.

Fontos, hogy menopauza alatt is sportoljunk. Fotó: Getty Images

Hogy ki milyen sportot választ, abban nagy szerepet játszhatnak az egyéni adottságok, hiszen nem mindenki teste képes ugyanazokra a dolgokra, és abban a tekintetben is érdemes lehet szelektálni, hogy a menopauza mely tüneteit szeretnénk enyhíteni.

A pilates és a súlyzós edzés ebben segít

A pilates azért is remek választás, mert segít erősíteni a medencefenék izomzatát. A hólyaggyengeség, vizeletcsepegés többeknél lehet a menopauza velejárója, ez a sport pedig segíthet a megelőzésben. A libidócsökkenés is olyasmi, amit sok nő tapasztal a menopauza alatt, a medencefenék izomzatát erősítő gyakorlatok pozitív hatása ezen a téren is gyakran érzékelhető.

Az alacsony intenzitású, megfelelő súlyokkal végzett súlyzós edzések különösen fontosak az 50 feletti nők esetében. Amellett, hogy jó hatással vannak az anyagcserére, a csontritkulás megelőzésében is segíthetnek, javítják az általános erőnlétet, és segítenek megakadályozni, hogy a menopauza alatt plusz kilók szaladjanak fel.

Azok számára, akik menopauza alatt alvásproblémákkal, alvászavarokkal küzdenek, nagyon jó ötlet a jógát, illetve a meditációt választani. A jóga amellett, hogy segít az izmok, ízületek mozgástartományát megőrizni, illetve fejleszteni, nagyon jó stresszoldó is, ezért azalvászavarokenyhítésére is remek. Nem ritka a menopauza alatt jelentkező alvási apnoé, amellyel pedig a meditáció, illetve a különféle légzőgyakorlatok segíthetnek könnyebben megbirkózni.