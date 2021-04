A laryngitis, vagyis a hangszálgyulladás az esetek nagy részében akut betegség, melynek oka valamilyen fertőzés. Általában rövid időn (maximum 2-3 héten) belül magától meggyógyul, és sokszor még gyógyszert sem kell szedni rá. A laryngitis tünetei közé tartozik a száraz köhögés, a torokfájás, illetve a legjellemzőbb a hangképzés valamilyen zavara, például a rekedtség, a gyenge, erőtlen hang, vagy éppen a hang teljes elveszítése. Szerencsére, néhány egyszerű házi módszerrel nemcsak a gyógyulás folyamatát gyorsíthatjuk meg, de a kellemetlen tüneteket és a fájdalmat is csökkenthetjük.

Az almaecet többek között antimikrobális hatású és a nyálkahártya megfelelő pH-értékét is visszaállítja. Keverjünk el két evőkanál almaecetet és egy evőkanál mézet fél pohár meleg vízben, majd tegyünk hozzá egy késhegynyi cayenne-i borsot. Naponta két alkalommal fogyasszuk ezt a gyulladásgátló keveréket.

A hangszálgyulladáson a gyömbérből készült ital is segíthet (fotó: iStock)

A hagymaszirup természetes köptető, melynek segítségével könnyebben felszakadhat a letapadt, kellemetlen váladék, emellett pedig gyulladáscsökkentő hatása is van. Tisztítsunk meg és kockázzunk fel négy közepes méretű vöröshagymát, a hagymakockákat tegyük 1 liter vízbe, majd lassú tűzön forraljuk addig, míg be nem sűrűsödik. A hagymaszirupból öt evőkanálnyit tegyünk egy pohárba, adjunk hozzá egy evőkanál mézet és egy kiskanálnyi frissen facsart citromlevet, majd öntsük fel meleg vízzel, hogy a pohár tele legyen. Lassan kortyolgassuk el az italt, naponta 2-3 alkalommal.

Szintén nagyon jó hatású a friss gyömbér, nyugtatja a torok nyálkahártyáját és a gyulladásokat is csökkenti, emellett azimmunrendszermunkáját is segíti. Vágjunk vékony szeletekre egy néhány centis gyömbérdarabot, tegyük 2 deci vízbe, majd lassan forraljuk fel, és hagyjuk gyöngyözni 10 percig. Szűrjük le a kapott folyadékot, majd hagyjuk hűlni. Tegyünk hozzá egy kiskanál citromlevet és egy kiskanál mézet, majd igyuk meg ezt a teát. Naponta többször is fogyaszthatjuk.

Az édesgyökérnek is kihasználhatjuk toroknyugtató, antivirális és gyulladáscsökkentő hatásait. Az édesgyökér emellett természetes köptető is, így segíti feloldani a letapadt, irritáló váladékot. Forraljunk vizet, majd tegyünk bele egy teáskanál szárított édesgyökeret. Lassan gyöngyöztessük öt percen keresztül, majd szűrjük le, hagyjuk hűlni, és az elkészült teát naponta három alkalommal kortyolgassuk el. Egy kevés mézzel is édesíthetjük. Az édesgyökér használatával azonban nem árt óvatosnak lenni, mert kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel, és a fogyasztása nem ajánlott magas vérnyomással, vese-, máj-, illetve szívbetegséggel küzdőknek.