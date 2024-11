E-cigit szívott, műtüdőre kellett kötni a kamasz fiút

Laci egy 16 éves kamasz. Ki akarta próbálni a dohányzást. Azt hitte, hogy a Poco enyhébb, mint a hagyományos cigaretta, ezért nagy adagot szívott belőle. Nem tudta, hogy extrém mennyiségű nikotint vett magához, és az ultrafinom részecskék összeroncsolták a tüdőszövetét. Úgy érezte, azonnal megfullad – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Heim Pál gyermekkórház. A fiú az intézmény sürgősségi osztályára került be panaszai miatt. „Először nem hittem el, hogy ez velem történik. Csak egy kísérlet volt, és hirtelen az életem forgott kockán” – emlékszik vissza a történtekre maga az érintett.

A kórház orvosai villámgyorsan reagáltak Laci állapotára. Egy európai uniós program keretében a közelmúltban az egész országban kialakították a gyermeksürgősségi és gyermekbaleseti ellátás új rendszerét. Ennek köszönhető, hogy Laci a lehető leggyorsabban jutott hozzá az életmentő beavatkozáshoz. Hirtelen romló állapota miatt azonnali sürgősségi ellátásban részesítették, majd ezt követően az intenzív osztályon megkezdték a lélegeztetését. Tüdejének súlyos károsodása és életveszélyes állapota miatt műtüdő-, vagyis ECMO-kezelésre volt szüksége.

Létrejött két új orvosi szakma

Korábban az országban nem létezett önálló gyermeksürgősségi és gyermekbaleseti szakma. Több helyen a felnőttekre szakosodott orvosok látták el a gyerekeket, és ők gyakran csak hosszabb idő alatt jutottak el a kiemelt központokba. Ma már — az új rendszernek köszönhetően — nem fordulhat elő késedelem, amikor egy gyereknek segítségre van szüksége.

Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa elmondta, hogy az EU-tagság tette lehetővé az új gyermeksürgősségi és gyermekbaleseti ellátórendszer kialakítását és két új orvosi szakma létrehozását, pályázatok keretében. „Az a cél, hogy minden gyermek a legrövidebb időn belül eljusson ahhoz az ellátáshoz, amelyik a számára szükséges. Akárhol is legyen az országban, legyen szó sürgősségi vagy baleseti ellátásról, mindenkinek meg kell kapnia a legmagasabb szintű orvosi segítséget” – emelte ki a főigazgató.

Laci és dr. Nagy Anikó. Fotó: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Magyarországon a legtöbb gyerek balesetben hal meg. A program keretében hat sürgősségi és baleseti központot alakítottak ki az országban, hogy csökkentsék a gyermekhalálozások számát és javítsák a sürgősségi ellátás minőségét. Az EU támogatásával két speciális új szakmát hoztak létre: Európában elsőként nálunk indult el a gyermekbaleseti és a gyermeksürgősségi szakorvosok képzése. Ehhez két hiánypótló tankönyvet is írtak, amelyek részletesen segítik őket a gyakorlatban.

Laci története az uniós programban átalakított magyar sürgősségi és baleseti ellátás sikerét mutatja be, és felhívja a fiatalok figyelmét, hogy tudatosan óvják az egészségüket. „Új esélyt kaptam az élettől, nagyon hálás vagyok a Heim Pál Gyermekkórház orvosainak, mert megmentettek engem. Semmi nem ér annyit, hogy még egyszer veszélybe sodorjam az egészségem” – mondta Laci, aki most, a nehéz időszak után azt tervezi, hogy másoknak is segíteni fog elkerülni azt, amin ő keresztülment.