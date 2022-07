A pollenallergiát elsősorban a fák, füvek és egyéb virágos növények egészen finom, szabad szemmel nem látható virágporszemcséi (azaz pollenei) okozzák. A probléma Magyarországon közel 2 millió embert érint. Éghajlatunkon az allergiaszezon időnként már február-márciustól megkezdődik. Az első allergének közé tartozik a mogyoró, az éger, a kőris és a nyír, amelyeket később a – szintén sokak számára panaszokat okozó – pázsitfű és néhány gabonafajta követ. Nyáron jellemzően az augusztustól akár októberig virágzó parlagfű keseríti meg leginkább az allergiások életét, aminek fő oka, hogy a növény az ország egész területén nagy mennyiségben megtalálható. Érdemes tudni, hogy egyetlen példány akár nyolcmillió pollent képes a levegőbe bocsátani.

Fotó: Getty Images

Szénanátha

Allergia akkor alakul ki, amikor a szervezet egy valójában ártalmatlan anyagot tévesen veszélyesnek érzékel, és ugyanúgy harcolni kezd ellene, mint a kórokozók ellen. A szezonális allergia a kiváltó növény(ek) virágzásakor, egy-egy évszakban vagy bizonyos hónapokban jelentkezik. Egyik jellemző megnyilvánulási formája a hétköznapi nevén szénanáthának nevezett, gyakori tüsszentésekkel kísért, allergiás rhinitis, amely egy olyan felső légúti gyulladás, amelyet az allergiát okozó anyagok váltanak ki. Az orrnyálkahártya begyulladhat, kiszáradhat, viszkethet, és a fájdalom mellett akár orrvérzés is jelentkezhet. A kórkép a náthához nagyon hasonló tünetekkel jár, azonban annál jóval hosszabb ideig elhúzódhat. A pollenallergiára jellemző lehet még a szemviszketés, kötőhártya-gyulladás, ekcéma, továbbá előfordulhat szemhéj- és arcduzzanat is.

Mossuk le és kerüljük el a polleneket!

A tünetek enyhítése érdekében a hétköznapokban is sokat tehetünk. Amennyiben a levegő pollenkoncentrációja magas, próbáljunk minél kevesebb időt a szabadban tölteni. Mossunk gyakran arcot, kezet és hajat is akár mindennap, hiszen az apró pollenek könnyen megtapadhatnak rajtunk. Öltözködjünk jól szellőző ruhákba – a verejtékezés tovább ronthatja a tüneteket –, amelyeket pedig minden viselést követően mossunk ki. Allergia esetén az ágyneműk szintén sűrű mosást igényelnek, valamint az egész lakást érdemes gyakran és nagyon alaposan kitakarítani. Pollenszezonban elsősorban késő éjjel és a kora hajnali órák között vagy – legszerencsésebb esetben – eső után szellőztessünk. Ha nyaralást tervezünk, érdemes ahhoz a lehető legpollenmentesebb helyszínt választani: például a magas hegyeket, vagy lehetőség szerint a tengerpartot.

Tengervíz és sejtvédő ectoin

A pollenallergia tüneteit antihisztamin tablettákkal, szemcseppekkel, orrspraykkel, ekcémás tüneteket enyhítő kenőcsökkel jól lehet kezelni. Ezek egy része a patikában vény nélkül is beszerezhető. Ajánlott ilyenkor a tengeri sós oldattal való orröblítés is, amely segít eltávolítani az allergiás panaszokat okozó polleneket és a beszáradt nyákot. Az orrdugulás enyhítésére szintén alkalmazhatunk ilyen összetételű orrsprayket. A tartósítószermentes és vény nélkül kapható Reventil® orrspray tengeri sót és 100 százalékban természetes eredetű, sejtvédő ectoint tartalmaz, amely védi a nyálkahártyát a kiszáradástól és az allergénektől. Az orrspray természetes módon szünteti meg az orr és melléküregeinek dugulását, és enyhíti a gyulladásos folyamatokat. A már 1 hónapos kortól alkalmazható, 4 az 1-ben hatású eszköz jelentősen képes mérsékelni az orrdugulást, az orrfolyást, az arc- és fejfájást, a szaglás- és ízérzékelés zavarát. Enyhíti a nátha tipikus tüneteit, például az orrnyálkahártya szárazságát és kisebesedését, valamint a gyakori tüsszentést, illetve a viszketést is. A Reventil® orrpsray a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően, biztonságosan és rászokás nélkül alkalmazható a kellemetlen allergiás orrtünetek ellen.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz