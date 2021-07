Magyarországon mintegy 1,5-2 millió ember érzékeny a virágporra, 40-60 százalékuk a parlagfűre is allergiás. Allergiáról akkor beszélünk, ha a környezetünkben lévő ártalmatlan anyagokat, például a polleneket immunrendszerünk veszélyes behatolóként azonosítja, emiatt túlérzékenységgel, tulajdonképpen indokolatlan válasszal reagál - mondta el dr. Krasznai Magda, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinikájának adjunktusa. Hozzátette, a veleszületett allergiás vagy atópiás hajlamot öröklött tényezők alapozzák meg. A másik fontos faktor az allergiát kiváltó anyag, azaz az allergén jelenléte és mennyisége. Ezen kívül meghatározó még a korai anyai magzati élet, a táplálkozás, a környezet- és levegőszennyezés, az aktív és passzív dohányzás, az antibiotikumok és gyógyszerek rendszeres szedése, a stressz, a mozgáshiány és az elhízás egyaránt.

Akár a magyarországi lakosság ötödét is érintheti a pollenallergia

Amennyiben korábban nem volt allergiás tünetünk, ám most két hétnél tovább fennáll az orrfolyás, könnyezés és tüsszentés, akkor lehetséges, hogy allergiás náthával van dolgunk, különösen, ha másnál is előfordul a családban. Először érdemes a háziorvoshoz fordulni, aki megkezdi a szezonális nátha tüneteinek kezelését. Emellett fül-orr-gégészeti, allergológiai szakambulanciára is elmehetünk. A betegséget részletes anamnézis, kórelőzmény-felvétel, a bőrön végzett Prick-teszt elvégzése alapján diagnosztizálják. Utóbbit érdemes tünetmentes időszakban elvégezni, lehetőleg a pollenszezon előtt vagy után. Lázasan, várandósan, kiterjedt bőrgyógyászati elváltozás esetén nem ajánlott ez az eljárás - ilyenkor inkább vérvétel útján határozzák meg a reakciókat kiváltó allergéneket.

Hogyan kezeljük?

Azoknak, akik érzékenyek a virágporra, reggel hat óra és dél között nem érdemes a szabadban tartózkodniuk, és lehetőség szerint ne szellőztessenek és ne vezessenek lehúzott ablaknál, mert a virágpor sűrűsége általában ilyenkor a legnagyobb - javasolta az allergológus. A tünetek mérséklése érdekében - ventilátorok helyett - célszerű légkondicionálót, pollenszűrőt használni a lakásban és az autóban. A ruhákat ne szárítsuk a szabadban, a levetett ruhákat ne tároljuk a hálószobában, továbbá ne csak kezet és arcot, de hajat is mossunk sűrűbben. Ha az orrnyílás környékét bekrémezzük, akkor megköthetjük a virágporokat, míg szemtünetek esetén a napszemüveg és a műkönny is segít. Ne fogyasszunk méz-, propolisz- vagy virágportartalmú készítményeket, gyógynövényt tartalmazó teákat, valamint ne használjunk ilyen kozmetikumokat sem.

Gyógyszerek és immunterápia

A tünetek enyhítésében komoly szerepet kap a gyógyszeres kezelés, amelyet időben el kell kezdeni. A bázisterápia alapját az antihisztamin és a lokális szteroid képezi. Használhatóak eseti jelleggel, a szezonban rendszeresen vagy éppen megelőző céllal. Legnépszerűbbek az antihisztaminok, amelyek a hízósejtekből az allergén hatására felszabaduló hisztamin - mint legfontosabb azonnali hatású molekula - hatását akadályozzák meg azáltal, hogy a célsejtekhez történő kötődésüket gátolják meg. Tabletta, orrspray és szemcsepp formájában is kaphatóak.

A szteroidokat tartalmazó orrsprayk helyileg gátolják a gyulladást, legintenzívebben az orrdugulást képesek mérsékelni, de az összes tünetre jó hatásúak. Az új, leukotrién-antagonista gyógyszerek a hízósejtekből nem azonnal felszabaduló zsírszármazékok hatását semlegesítik, amelyek a gyulladás elmélyülésért tehetők felelőssé. Megelőző céllal alkalmazhatóak az úgynevezett kromolinok, amelyek a hízósejtek tárolt tartalmát felszabadító képességét gátolhatják.

A specifikus immunterápia alkalmazásával egy adott allergénre az allergiás tünetek kialakulását előzhetjük meg a pollen által kiváltott immunválasz módosítása révén. Jelenleg ez az egyetlen kezelési mód, amely az allergiát kiváltó okra hat. Amennyiben ismert és korábban már kivizsgált allergiánk van, nagyon fontos, hogy a gyógyszereinket a tünetek, panaszok kialakulása előtt kezdjük el szedni, mert a hatás kialakulásához idő kell.

Ételek, amelyek bajt okozhatnak

Bizonyos gyümölcsök, zöldségek és fűszernövények allergénszerkezete hasonló lehet a virágporokéhoz, így fogyasztásuk orrfolyást, orrdugulást okozhat - ezt nevezzük az élelmiszerekkel való keresztreakciónak. A parlagfűre jellemző hatást vált ki a görögdinnye, a sárgadinnye, a banán, a paradicsom, az uborka, a cukkini, a tök és a napraforgómag, míg a zellernek, a sárgarépának, a petrezselyemnek, az almának, a kivinek, a mangónak és a méznek a feketeürömre jellemző tünete van. A cseresznye, a meggy, a szilva, az alma, a körte, a barack és a burgonya a nyírfára jellemző hatást okozhat, míg a gabonafélék, a dinnye, a narancs, a szója vagy a borsó a pázsitfüvekre jellemző hatást válthatja ki.