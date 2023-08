Ingyen megkaphatod a legkorszerűbb kezelést, ha ezzel a problémával küzdesz

Most bárki jelentkezhet az ingyenes, úgynevezett femtoszekundum lézeres glaukómaműtétre, aki elmúlt 40 éves, magyar állampolgár, enyhe látótér-károsodása és diagnosztizált látóidegfő-kimélyülése van, de eddig nem kezelték műtéti úton a problémáját – olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében. Ez azért is nagyszerű hír, mert a glaukóma (zöld hályog) ma már népbetegségnek számít.

Már vágás nélkül, lézersebészeti eljárással gyógyítják itthon a zöld hályogot. Fotó: Kovács Attila/Semmelweis Egyetem

Vakságot is okozhat ez a betegség

A zöld hályog fennállásakor a szemnyomás és a látóideg keringése közötti egyensúlybomlás a látásfunkció csökkenését okozza. A betegség látáskárosodást, de akár vakságot is okozhat. A 60-70 év feletti lakosság mintegy 10-15 százalékát érinti világszerte, és az életkor előrehaladtával folyamatosan nő az előfordulási gyakorisága – ismertette dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár.

Kétfajta glaukóma létezik. Az úgynevezett nyitott zugú glaukóma lassú lefolyású, fájdalommentes, és alattomosan kezdődik. Mivel a látótér széle kezd el beszűkülni, a betegek nem feltétlenül veszik észre. Ezért fontos, hogy az 50-55 év feletti korosztály évente részt vegyen szemnyomásvizsgálaton. Komplett szűrővizsgálattal ugyanis a betegség kizárható, illetve az időben elkezdett kezeléssel megőrizhető a látás. Amikor viszont már jelentkezik a látásromlás, abban a fázisban már visszafordíthatatlan a betegség – magyarázta a professzor.

A másik zöldhályog-fajta, a zárt zugú egy glaukómás rohammal kezdődik. Ekkor nagyon megemelkedik a szemnyomás, ami erős fájdalmat, feszülést okoz a szemben, a halántéktájon pedig fejfájás jelentkezik. Az egyértelmű jelzőtünetek miatt ez jól azonosítható. Ám ha hányinger is társul a tünetekhez, akkor sokszor gyomor-bélrendszeri panaszra gyanakodnak, és emiatt nem végeztetik el a szemészeti vizsgálatot. A roham során 18-20 Hgmm helyett 60-80 Hgmm-re is emelkedhet a szemnyomás. Ezt rögtön kezelni kell, ellenkező esetben ugyanis tartós látáscsökkenés vagy vakság is lehet a következménye.

A legkorszerűbb műtéti eljárás

A glaukómát korábban csak pupillaszűkítő, illetve csarnokvíztermelést csökkentő szemcseppekkel, továbbá egy rendkívül invazív, szemmegnyitó műtéttel (trabekulektómia) tudták kezelni. Ez utóbbi sok műtéti kockázattal járt, ezért idővel inkább a lézeres kezelések kerültek előtérbe. „A szemészet mindig úttörő szerepet játszott a lézerek alkalmazásában, több mint 60 éves múltra tekint vissza az első lézer használata. Azóta nincs olyan anatómiai egysége a szemnek, amelyet valamilyen lézerrel ne lehetne kezelni. A korábbi, argon lézerrel végzett műtétek esetén azonban csak átmenetileg, a beavatkozástól számított néhány évig csökkent a szemnyomás” – idézte fel dr. Nagy Zoltán Zsolt.

A jelenleg elérhető legkorszerűbb műtéti eljárás az úgynevezett femtoszekundumos trabekulotómia. Ez technikájában ugyan megegyezik a korábbi invazív műtéttel, fontos különbség azonban, hogy ezt már a szem megnyitása nélkül végzik. Az eljárás legfőbb előnye, hogy a speciális képalkotó eszközzel és egy rendkívül érzékeny kamerarendszerrel kívülről lehet azonosítani a szemen belül a beavatkozás pontos helyét. Az első ilyen műtétet 2020-ban végezték a Szemészeti Klinikán, azóta pedig több mint hetven páciensük látáskárosodását sikerült meggátolniuk.

Az érintetteknek először a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának beutaló nélkül látogatható járóbeteg szakrendelésére kell elmenniük. Itt áttekintik a korábbi szemészeti leleteket és elvégzik a szükséges vizsgálatokat. Ezek alapján derítik ki, hogy a beteg részt vehet-e a programban. Időpontot a 0620/825-8528-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 10 és 13 óra között, vagy a 0630/200-9995-ös telefonszámon munkanapokon 14 és 16 óra között lehet egyeztetni.