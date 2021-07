Fontos kutatás indult a Semmelweisen

A Semmelweis Egyetemen induló, fontos kutatásnak három fő célja van. Ezek egyike, hogy megpróbálják helyreállítani a vak retinák színlátását. További cél egy intelligens optogenetikai szemüveg létrehozása. Az orvostechnikai eszköz azt a célt szolgálja, hogy a helyreállított látás során keletkező vizuális élmény a lehető legközelebb legyen a normális látáshoz. Mindezeken túl a ganglionsejtek pusztulásának mechanizmusát is vizsgálják majd, amely segítséget jelenthet a későbbiekben a sejtek degenerációját lassító terápiák tervezésében - nyilatkozta az egyetem honlapján Roska Botond, a bázeli Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology vezetője, a Semmelweis Egyetem vendégprofesszora.

A bázeli intézménnyel zajlik majd a munka

A pályázatot az egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete koordinálja, a résztvevők között van a bázeli intézet és az egyetemi Szemészeti Klinika mellett a Femtonics Kft. is.

A pályázati támogatásból elinduló kutatás során szoros együttműködésben dolgozik majd három budapesti kutató, valamint a bázeli intézet. Mint azt Roska Botond részletezte, az együttműködés résztvevői Szabó Arnold, a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének egyetemi tanársegédje, a Retina Laboratórium vezetője, Rózsa Balázs, a Femtonics Kft. alapító tulajdonosa, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársa, valamint Nagy Zoltán Zsolt, az egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója.

Kutatás indul a látás helyreállítására a Semmelweis Egyetemen. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Mint a cikkben olvasható, Roska Botond kiemelten fontosnak tartja a hazai szakemberekkel való együttműködést. "Dr. Szabó Arnold találta fel azt a módszert, amellyel az emberi retina post mortem (vagyis a halálozást követően is) 14 héten át életben tartható, és ez a módszer dr. Rózsa Balázs által készített világelső 3D két-foton lézermikroszkópokkal és dr. Nagy Zoltán Zsolt szemészeti betegségekkel kapcsolatos szakértelmével kombinálva nagy lehetőségeket rejt magában" - fogalmazott Roska Botond. A cikk szerint a munka várhatóan októberben indul, és a kutató abban bízik, hogy néhány éven belül eredményre vezet.

A pályázat sikere a részt vevő partnerek több mint hét évre visszanyúló intenzív együttműködésének az eredménye. Kísérletsorozatainkban több úttörő technikát és eljárást dolgoztunk ki, illetve fejlesztettünk tovább, melyekkel korábban elképzelhetetlennek vélt kísérletek elvégzése is lehetővé vált az izolált, testből eltávolított emberi retinaszöveten - nyilatkozta az egyetem honlapján Szabó Arnold.

A mostani pályázat keretében megvalósuló kutatáshoz szükséges retinaszöveteket a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikája biztosítja, amelynek egy másik, ezzel párhuzamosan futó projektben is fontos szerepe lesz. Mint arra Nagy Zoltán Zsolt igazgató emlékeztetett: a bázeli IOB és a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikája, valamint az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet már korábban tudományos együttműködési szerződést kötött, amely értelmében az egyetemi klinika is az egyik helyszíne lesz a későbbiekben betegek bevonásával megvalósuló, optogenetikai terápiával kapcsolatos kutatásnak.

A Roska Botond kutatócsoportja által kifejlesztett gépterápiás kezeléssel egy ritka szembetegségben, a retinitis pigmentosában szenvedő beteg látásfunkcióit sikerült részben visszaállítani. Az ezzel kapcsolatos kutatás megkapta az Egészségügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélyeit is a közelmúltban. Ennek a nyomán a következő egy-két évben megtörténhet bizonyos meghatározott típusú öröklődő szemészeti betegségekben szenvedő betegek beválogatása a kutatási fázisban lévő génterápiás kezelésre - mondta el Nagy Zoltán Zsolt.