A rövidlátás meglepő oka

A rövidlátás, avagy miópia a leggyakoribb látászavar gyermekek és fiatal felnőttek körében. Az érintettek szemük fénytörési zavara miatt csupán közelre látnak élesen, távolra már nem. Mint azt az ausztrál Flinders Egyetem közleménye írja, mindez nemcsak kellemetlenséget okoz a mindennapokban, de hajlamosíthat olyan felnőttkori megbetegedésekre is, mint például a retinaszakadás és -leválás, valamint a zöld és a szürke hályog. A probléma jellemzően serdülőkorban jelentkezik először, de korábbi életkorban sem ritka. A rövidlátás előfordulása ráadásul emelkedő tendenciát mutat, és egyes kutatások a túlzott képernyőhasználatot sejtik az aggasztó jelenség hátterében.

A látás egészsége szempontjából is fontos kerülni a mesterséges fényhatásokat éjszaka. Fotó: Getty Images

Az egyetem kutatói dr. Ranjay Chakraborty optomerista vezetésével elvégeztek egy kísérletet a témában. Huszonéves hallgatók bevonásával igyekeztek felmérni a résztvevők cirkadián ritmusát és melatonintermelését. A melatonin az agy tobozmirigye által termelt hormon, amely kulcsszerepet tölt be a szervezet harmonikus alvás-ébrenlét ciklusának fenntartásában. A hormon termelődése nem sokkal sötétedés után kezd erősödni, és hajnali 2-4 óra körül éri el a csúcsát. A hallgatók melatoninszintjét vizelet- és nyálmintákból mutatták ki a kísérletben. Az így kapott eredményekből pedig kiderült, hogy a rövidlátók cirkadián ritmusa jelentősen eltolódott, valamint melatonintermelésük is gyengébb, mint a normál látású kortársaiké.

A rövidlátók számára emiatt nehezebb az elalvás, rövid ideig is alszanak éjszakánként, illetve hajlamosak későn ágyba feküdni, tehát többnyire az éjjeli baglyok táborába tartoznak. Alvási szokásaik nyomán ráadásul jellemző körükben, hogy a lefekvést megelőző időszakban többet ülnek digitális eszközök kijelzői előtt, illetve több időt fordítanak a nap ezen szakaszában tanulásra is. "A mesterséges fény, illetve az olvasáshoz és szórakozáshoz használt, fényt kibocsátó elektronikus eszközök megzavarják a cirkadián ritmust és az éjszakai pihenést. Ez pedig több egészségügyi területen is aggodalomra adhat okot, habár a szemekre gyakorolt kihatását eddig nem tanulmányozták kellő alapossággal. Eredményeink fontos bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy az optimálisalvásés cirkadián ritmus nemcsak általános egészségünkre nézve létfontosságú, hanem a jó látás megőrzéséhez is" - hangsúlyozta dr. Chakraborty.

"Számos digitális eszköz bocsát ki kék fényt a környezetünkben, ami megzavarhatja a melatonintermelést, valamint eltolódhat miatta a cirkadián ritmus, és ez szintén kitolódott, rossz minőségi alváshoz vezet. Fontos tehát, hogy korlátozzuk gyermekek számára a digitális eszközökkel való érintkezést, különösen éjszaka, ezáltal biztosítva számukra a nyugodt alvást és a látás egészségének megőrzését" - tette hozzá a szakember. A Flinders Egyetem kutatóinak tanulmánya a Sleep című tudományos folyóiratban jelent meg.