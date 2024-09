Betegséget jelezhet, ha állandóan visszakérdez a gyerek

Ha a gyermek sokszor visszakérdez, nem reagál kéréseinkre, beszédfejlődésével gondok adódnak, vagy figyelmetlen és szétszórt az iskolában, akkor érdemes hallásvizsgálatra vinni – tanácsolja dr. Augusztinovicz Monika, a Gyermekgyógyászati Központ allergológus, klinikai immunológus és fül-orr-gégész orvosa, aki a savós középfülgyulladás egy kevéssé ismert szövődményére hívja fel a figyelmet.

A gyermek óvodapedagógusaitól vagy tanáraitól érkező visszajelzések sokszor olyan problémákra hívhatják fel a figyelmet, amelyeket a szülők korábban nem vettek észre, vagy nem tulajdonítottak nekik jelentőséget. A szétszórt, figyelmetlennek tűnő és gyakran visszakérdező gyermek viselkedését személyiségbeli jellemvonásnak tudják be, pedig könnyen elképzelhető, hogy egy tartósan fennálló fül-orr-gégészeti probléma húzódik meg a háttérben, amely kezelés híján beszédfejlődési és magatartászavarokhoz vezethet.

A savós középfülgyulladás nem feltétlenül jár fájdalommal

A náthás betegségek szövődményeként jelentkező középfülgyulladás igen gyakori kórkép a gyermekek körében, különösen az őszi-téli szezonban. Kialakulását a középfület az orrgarattal összekötő csatorna (fülkürt) elégtelen működése okozza. Mint azt dr. Augusztinovicz Monika mondja, kisgyermekek esetében a fülkürt működése gyulladás esetén károsodhat, ami meggátolja a középfül megfelelő szellőzését. Mivel ilyenkor a nyomáskiegyenlítés zavart szenved, a dobüregben negatív nyomás alakul ki, emiatt az érhálózatból savós váladék szivárog ki.

Savós középfülgyulladás is állhat az állandó kérdések hátterében. Fotó: Getty Images

A savós heveny középfülgyulladás kezdetben fülfájással, dugulásérzettel és halláscsökkenéssel jár; ám a tünetek mérsékeltebb formában, alig észrevehetően is jelentkezhetnek, sőt gyermekkorban nem egyszer találkozni fülfájás nélküli esetekkel is. A krónikus – 3 hónapon túl is fennálló – savós középfülgyulladás az akut fülgyulladást követően a dobüregben visszamaradó savós folyadék okozza. Ennek mennyisége folyamatosan nő, míg végül az egész dobüreget kitölti. A felgyülemlett folyadék csökkenti a dobhártya és a hallócsontocskák mozgékonyságát, ez az oka annak, hogy idővel halláscsökkenés alakul ki. Ideális esetben csak enyhe, átmeneti jellegű állapotról van szó, amely addig áll fenn, amíg a folyadék nem szívódik fel vagy nem ürül ki. Mivel az életkor előrehaladtával a fülkürt működése javul, a savós középfülgyulladás kialakulásának veszélye idővel csökken. Ha azonban a gyulladás elhúzódik, akkor tartós halláscsökkenés is kialakulhat.

Mikor gyanakodhatunk halláscsökkenésre?

A krónikus savós középfülgyulladás a fül teltségérzetével jár, majd a füldugulás érzése állandóvá válik. Ritkábban fülzúgás, szédülés is kialakulhat. A romló hallás tüneteit azonban – különösen az óvodás korosztályban – sokszor nehéz tetten érni, leginkább a halláscsökkenés okán kialakult magatartászavarok és a beszédfejlődés elmaradása hívja fel a szülők és a környezet figyelmét arra, hogy valamilyen mögöttes probléma húzódhat meg a háttérben.

"Amikor a szülők elhozzák ezeket a gyermekeket a rendelésre, gyakran elhangzanak a figyelmetlen, szétszórt, szeleburdi szavak. Az is kiderül, hogy a gyermek viselkedését általában életkorbeli sajátosságnak, szelektív hallásának tudja be a környezet. Az óvodapedagógusoktól és tanároktól kapott jelzések szerint a gyermek gyakran visszakérdez, lemarad az órai munkával, nem reagál a kérésekre, túlságosan aktív vagy épp ellenkezőleg, rettentően zárkózott. A szülőknek általában az tűnik fel, hogy gyermekük nehezen érti meg a halk, suttogó beszédet (különösen nehezen hallja a szavak elején és végén hallható hangokat), esetleg hangosabban néz mesét" - mondta el a szakember.

A tartósan fennálló savós középfülgyulladás következményei

A beszédfejlődés egy hosszú folyamat, amely másfél éves kortól vesz nagy lendületet. Így tehát, ha ebben az érzékeny életszakaszban tartósan fennálló középfülgyulladások alakulnak ki, a középfülben huzamosabb ideig felhalmozódó savós váladék miatt a gyermek nem hallja jól környezetét. Ez pedig a beszédfunkcióra is negatív hatással lesz és a hangok pontos ejtését is akadályozni fogja. Ha az óvodában észlelik a problémát, akkor az esetlegesen elkezdett logopédiai fejlesztés sem vezet eredményre, az iskolakezdésig elhúzódó rendellenesség pedig az írás-olvasás elsajátítását és a társas kapcsolatokat is akadályozni fogja.

"A szülőknek azt tanácsolom, hogy ha halláscsökkenést, tartósan fennálló magatartásproblémákat, figyelemzavart tapasztalnak, vagy az oktatási intézmény ad jelzést ezekről a tünetekről, forduljanak fül-orr-gégész szakorvoshoz. Ilyen esetben fontos a kiváltó ok feltárása és kezelése, hiszen a nátha mellett számtalan elváltozás (például orrmandula-megnagyobbodás, kezeletlen allergia) is okozhat középfülgyulladást, emellett a felgyülemlett folyadék eltávolítására is szükség lehet. Nagyon ritkán, de előfordulhat az is, hogy a középfülben hosszú ideig jelen lévő folyadék besűrűsödik, a dobhártya és a hallócsontocskák tartós károsodást szenvedhetnek, ami később már műtéti beavatkozást igényelhet" - tette hozzá a fül-orr-gégész orvos.