WHO: az omikron enyhébb tüneteket okoz

A járványügyi szakértőnek a súlyos betegség csökkentett kockázatára vonatkozó megjegyzései egybehangzanak több más tanulmány eredményeivel, közöttük egy, a Dél-afrikai Köztársaságban elvégzett kutatáséival. A koronavírus omikron változatát a Dél-afrikai Köztársaságban diagnosztizálták először.

Egyre több és több olyan kutatást látunk, amely szerint az omikron vírusváltozat a koronavírus többi variánsától eltérően a felső légutakat fertőzi, és nem súlyos tüdőgyulladást okoz - jelentette ki újságíróknak kedden Genfben Abdirahman Mahamud, aki szerint ez "jó hír" lehet. Hozzátette azonban, hogy ennek a megerősítéséhez további kutatásokra van szükség.

Mahamud ugyanakkor arról is beszélt, hogy az omikron gyors fertőzőképessége azt jelenti, hogy heteken belül az omikron lesz a domináns változat sok helyen, különös veszélyt jelentve azoknak az országoknak, ahol a lakosság nagy része még nem kapott védőoltást.

Az ENSZ egészségügyi szervezetének (WHO) egészségügyi vészhelyzetekkel foglalkozó felelős vezetője azt mondta, eddig 128 országban azonosították az omikron variánst, de nem zárta ki, hogy ennél több helyen is jelen lehet, ahol nincsenek meg a technikai feltételek a diagnosztizálására. "A legfontosabb üzenet: ha be vagy oltva, védve vagy" - szögezte le Mahamud, hangsúlyozva, hogy a védőoltások továbbra is hatásosnak bizonyulnak a kórházi ápolás és a halálozás megelőzésében.

Bár még épphogy csak leszálló ágba került a negyedik hullám, a magyar felnőtt lakosság többsége szerint rövidesen máris berobban a koronavírus-járvány ötödik hulláma itthon - derült ki egy friss hazai felmérésből.