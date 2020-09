WHO: aggasztó a cseh koronavírus-helyzet

"Az utóbbi napok adatai a koronavírus-járvány terjedését mutatják országszerte, valamint megnőtt a kórházi kezelésre szoruló betegek száma, beleértve a súlyos állapotúakat is" - olvasható a WHO csehországi irodájának közleményében. A szervezet szerint az intelligens karanténrendszer kapacitásának növelésére van szükség. "Jobb lett volna, ha a WHO hallgat" - reagált a nyilatkozatra a cseh miniszterelnök. Babis szerint a WHO-tól eltérően a cseh kormány időben felismerte a járványveszélyt, és megfelelő intézkedéseket hozott.

Nyugtalanító a cseh járványhelyzet. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Követhetetlenné válhat a kór terjedése

A prágai tisztiorvosi szolgálat igazgatója, Zdenka Jágrová azonban néhány napja arra figyelmeztetett, hogy Prága lassan képtelen lesz követni az új típusú koronavírus terjedését, és szinte lehetetlenné válik a fertőzöttek kapcsolatainak feltérképezése. A helyzet egyébként tényleg nem túl rózsás: keddre már az ezret is meghaladta az új esetek nap száma. A szerda reggeli közlés szerint előző nap 1164 új beteget regisztráltak. Ez 366-tal több, mint az eddigi legmagasabb napi esetszám. De rekordmagas - 9200 feletti - az aktív koronavírus-fertőzöttek száma is.

A napi esetek száma egyébként szeptember elseje óta emelkedik ilyen gyorsan - gyorsabban, mint tavasszal. Az adatok szerint az Európai Unióban jelenleg csak Spanyolországban, Franciaországban, Horvátországban, Romániában és Máltán rosszabb a helyzet, mint Csehországban. Az összes szomszédos országban jobb a helyzet. Jelenleg 234 koronavírusos személyt kezelnek a cseh kórházakban, közülük 62-en lélegeztetőgépen vannak. Legutóbb április végén volt ennyi súlyos beteg.

Egyre több helyen kötelező a maszk

A koronavírus-helyzet miatt egyébként szerdától bővítették Prágában a szájmaszk kötelező használatát. Ennek értelmében a közösségi közlekedés, az egészségügyi intézmények és a hivatalok mellett ezentúl az üzletekben és a bevásárlóközpontokban elvárás az arc eltakarása. De kötelező lesz a szájmaszk használata az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára is, az intézmény közös zárt termeiben. A bárokat és az éjszakai szórakozóhelyeket pedig éjfélkor be kell majd zárni.

