Koronavírus: aggasztó előrejelzés a szennyvíz alapján

Budapest észak és központi területein, Nyíregyházán, valamint Debrecenben is növekedő tendenciát mutattak ki az új típusú koronavírus örökítőanyagának mennyiségében a 36. héten végzett szennyvízvizsgálatok. A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését - írta meg az NNK közlése alapján a koronavirus.gov.hu.

Újabb aggasztó előrejelzés jött a szennyvíz alapján. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nincs vége a járványnak

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a módszer a behurcolt eseteket és az egyedi gócokat nem méri. Tehát az eredmények arra utalnak, hogy az ország nagyobb részén megindult a közösségi terjedés. Az NNK által végzett szennyvízvizsgálatok eredményei és a megnőtt pozitív esetszámok azonban egyértelműen azt mutatják, hogy Magyarországon még nem ért véget a koronavírus-járvány nem ért véget. Ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, például a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.

Forrás: NNK

Mit tehetünk a járvány megfékezéséért?

Koronavírus: 411 új fertőzött és 2 halott itthon - a részletekért kattintson ide!

A koronavírus további terjedésének megakadályozásáért, valamint a megbetegedés megelőzéséért nagyon sokat tehet a lakosság. A legfontosabb, hogy akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Emellett ajánlott kerülni azokat a zárt helyeket, ahol sokan vannak. Lehetőség szerint tartsuk meg a legalább 1,5 méteres védőtávolságot, ahol pedig ez nem megoldható, ott viseljünk maszkot. Ügyeljünk arra is, hogy a védőeszköz ne csak a szájat, hanem az orrot is eltakarja! Az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön továbbra is kötelező a maszkhasználat.

A koronavírus-járvány idején fordítsunk különös figyelmet a gyakori és alapos kézmosásra. Ha pedig külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karanténba kerülünk, szigorúan tartsuk be az arra vonatkozó szabályokat. Ha mindezekre odafigyelünk, akkor el tudjuk kerülni afertőzésterjedését, és a további a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését.

Ezeket a határátkelőket nyitották újra az ingázó munkavállalók érdekében - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!