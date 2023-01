WHO: továbbra is fennáll az egészségügyi vészhelyzet

A koronavírus elleni vakcinák és kezelések jelentősen megváltoztatták a világjárványt, és remélhetőleg már az idén feloldható lesz a globális egészségügyi vészhelyzet, különösen ha sikerül javítani az oltóanyagok és gyógyszerek elérhetőségén világszerte – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Hozzátette: a járványhelyzet javulása ellenére az elmúlt nyolc héten nagyjából 170 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben. Szerinte számos ország egészségügyi szakemberei annak ellenére nem követik nyomon a vírus fejlődését, hogy egészségügyi létesítményeik túlterheltek.

Továbbra is fennáll az egészségügyi vészhelyzet. Fotó: Getty Images

Biztonsági tervre lenne szükség

A WHO egészségügyi vészhelyzetének fenntartásáról szóló döntése szakértőkből álló tanácsadói testület ajánlásán alapszik, amely szerint a világjárvány ugyan elért egy átmeneti szakaszt, azonban továbbra is súlyos egészségügyi fenyegetésként kell kezelni. A testület meggyőződése, hogy lassan halad az oltások beadása világszerte. Szerintük különösen aggasztó, hogy a szegényebb országokban alacsony az átoltottság, ezért arra szólították fel az érintett országokat, hogy a vírus nyomon követésére és ellenőrzésére, valamint a fertőzések megelőzésére hozzanak létre hosszú távú biztonsági tervet.

Kutatók szerint nem sok kétség fér hozzá, hogy a vírus emberekben és állatokban egyaránt tartósan jelen marad. Amikor a WHO 2020. január 30-án először hirdetett egészségügyi vészhelyzetet, húsz országban nagyjából 100 ismert koronavírus-fertőzött volt a világon, amelyek közül egyedül Kína jelentett haláleseteket. Azóta mintegy 665 millió fertőzést és több mint 6,7 millió halálesetet jelentettek világszerte, ám a WHO szerint a be nem jelentett esetek száma valószínűleg ennél sokkal magasabb.

