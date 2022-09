Veszélyesebb a koronavírus ezekre a férfiakra

Úgy tűnik, férfiak esetében a tesztoszteron hormon szintje is hatással lehet arra, milyen súlyos tüneteket vált ki a COVID-19 – írja a Medical Xpress. A Washingtoni Egyetem Orvostudományi Karának kutatói megállapították, hogy a koronavírus okozta megbetegedés miatt nagyobb arányban kerülnek kórházba az alacsonyabb férfihormon-szinttel rendelkezők.

A tesztoszteron szintje így hat a betegekre

A csapat 723 férfi esetét elemezte, akik korábban megfertőződtek a vírussal és pozitív lett a tesztjük. A vizsgált személyek még 2020-ban kapták el a betegséget, vagyis azelőtt, hogy a vakcinák rendelkezésre álltak volna. Az adatok azt mutatják, hogy az alacsony tesztoszteronszint a cukorbetegséghez, a szívbetegséghez és a krónikus tüdőbetegséghez hasonlóan növelheti a veszélyét a COVID-19 súlyos szövődményeinek.

Az eredmények szerint az alacsony tesztoszteronszintű férfiak 2,4-szer nagyobb valószínűséggel szorultak kórházi kezelésre a COVID-19 miatt, mint a normális hormonszintű társaik. Azokat a férfiakat pedig, akiknél hormonpótló terápiával állították helyre a korábban alacsony tesztoszteronszintet, nem kellett nagyobb arányban kórházban kezelni a COVID-19 miatt, mint azokat, akiknek tesztoszteronszintje mindig a normál tartományban volt. A JAMA Network Open oldalán szeptember 2-án közzétett eredmények azt sugallják, hogy az alacsony tesztoszteronszintű férfiaknál a hormonkezelés védelmet nyújthat a betegség legsúlyosabb tüneteivel szemben, és csökkentheti a kórházakra nehezedő terheket a COVID-19 hullámai alatt.

A tesztoszteron alacsony szintje is növelheti a kockázatot. Fotó: Getty Images

Dr. Abhinav Diwan társszerző, a Washingtoni Egyetem orvosprofesszora hangsúlyozta: az alacsony tesztoszteronszint nagyon gyakori probléma; a 30 év feletti férfiak akár egyharmadát is érintheti. Hátterében számos ok állhat, például valamilyen társbetegség vagy sérülés is. Az alacsony tesztoszteronszintű férfiaknál gyakran jelentkeznek szexuális működési zavarok, hangulatingadozások, ingerlékenység, koncentráció- és memóriazavar, fáradtság, izomerő-csökkenés és általánosságban rossz közérzet. Többnyire azonban csak akkor kezelik a hormonzavart, hogyha az azt kísérő társtünetek már rontják az érintett beteg életminőségét. A kutató szerint fontos lehet, hogy minél nagyobb arányban részesüljenek az érintettek hormonpótlásban, hiszen a koronavírus továbbra sem tűnt el, és várhatóan újabb hullámokban okoz majd tömeges megbetegedéseket.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!