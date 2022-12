Komoly RSV járványra készülnek a gyermekorvosok

Az elmúlt évek távolságtartása és maszkhordása miatt idén Magyarországon is erősebb RSV járványra számít a Házi Gyermekorvosok Egyesülete. Havasi Katalin, a szervezet elnöke az RTL Klub Híradójában elmondta: számukra is ijesztő az idei helyzet. Látva a németországi állapotokat, illetve Franciaországban is az emelkedő esetszámokat, arra számíthatunk, hogy ez hozzánk is el fog érni – fogalmazott.

Az RSV, vagyis óriássejtes légúti vírus általában az egyszerű nátha tüneteivel: hőemelkedéssel, étvágytalansággal, orrfolyással jár együtt. Szapora légzés, zihálás, csillapíthatatlan köhögési rohamok esetén viszont azonnal orvoshoz kell vinni a kisgyereket.

Nyugat-Európában egyre több kisgyermek kerül kórházba az RSV-vírus miatt. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója kiemelte: erősebb szezonra készülnek, hogy el tudják látni a betegeket. Eddig azonban nem fordult hozzájuk kiemelkedően sok RSV-fertőzött. Csak a gyerekek kis százaléka, és főleg a nagyon kicsik kerülhetnek lélegeztetőgépre. Az őszi időszakban a gyerekklinikán egy ilyen gyereket kezeltünk, aki egyébként aztán gyógyultan távozott – számolt be a szakember az egyelőre megnyugtató hazai helyzetről.

A 1-2 éves kor alatti gyerekekre a legveszélyesebb a fertőzés, ezért őket úgynevezett passzív immunizációval is védik. Ilyenkor ellenanyagot adnak be nekik, de ez csak rövid védettséget nyújt. Szabó Attila ezért azt javasolja, kisgyerekek közelében mindenki viseljen maszkot.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!