Szabad-e étterembe menni? Szakértő válaszolt

Egyre több jel utal arra, hogy Európa sok országához hasonlóan Magyarországon is elkerülhetetlen lesz a koronavírus-járvány negyedik hulláma. A napi új fertőzések száma ismét emelkedni kezdett annak ellenére, hogy a lakosság jelentős hányada már megkapta a COVID-19 súlyos formája ellen védettséget nyújtó vakcinák egyikét. Hogyan viselkedhetünk felelősségteljesen a járvány újabb hullámának küszöbén? Mehetünk-e például közösségekbe, edzőtermekbe? Dr. Leana Wen, a CNN orvosi elemzője válaszolt meg néhány fontos kérdést.

Koronavírus: novemberben tetőzhet a negyedik hullám Novemberre gyengülhet meg a legnagyobb tömegnél a korábban beadott védőoltások nyújtotta védelem az új koronavírus ellen, így akkor várható a járvány következő hullámának gyors felfutása Magyarországon - véli számításai alapján Vattay Gábor, az ELTE TTK Fizikai Intézetében működő Komplex rendszerek fizikája tanszék vezetője. h i r d e t é s

"A vakcinákra érdemes úgy gondolnunk, mint egy jó minőségű esőkabátra. Hogyha csak csepereg odakint az eső (vagyis a fertőzöttek száma nem olyan magas) a kabát kiváló védelmet nyújt. Hogyha azonban óriási vihar kerekedik (tehát a járvány új lendületet vesz), nagyobb az esélyünk, hogy az esőkabátunk is átnedvesedik és megfázunk" - magyarázta Dr. Leana Wen. Hozzátette: mivel a vakcinák sem nyújtanak teljes védelmet a fertőződéstől, egy oltott személy is nagyobb kockázatnak van kitéve, ha sok olyan ember veszi körül, aki fertőzött lehet.

A szakember szerint a járvány mostani fázisában szinte minden tevékenység bizonyos kockázatokkal jár, a lehetséges veszélyekkel pedig minden embernek számolnia kell. Több kockázatot vállalhatunk, ha a velünk egy háztartásban élők mind megkapták az oltást és egészségesek, de nagyobb óvatosságra van szükség akkor, ha vannak még betegek vagy oltatlanok a környezetünkben. Érdemes továbbá megfontolni az alábbiakat.

Mehetünk étterembe?

Az éttermek teraszaira kiülve jóval kisebb az esélye, hogy megfertőződünk a vírussal, mintha egy zárt térben étkeznénk, érdemes ezért a szakember szerint olyan helyszíneket választani, ahol a szabadban is elfogyaszthatjuk az ebédünket. Ha mégis bent étkeznénk, jól válasszuk meg a helyszínt: a nagyon zsúfolt, szűk, rosszul szellőző belterek nagyobb kockázatot jelentenek, mint azok, ahol könnyebben tarthatunk távolságot a többi vendégtől.

Az éttermekben inkább a teraszokra üljünk ki. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Az oltottak tarthatnak házibulikat, összejöveteleket?

Sokkal kisebb az esély a vírus terjedésére olyan közösségekben, amelynek minden tagja megkapta a vakcinát, így kellő elővigyázatosság mellett az oltott személyek találkozhatnak egymással. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) egyik friss tanulmánya megállapította, hogy a vakcinázatlanok ötször nagyobb arányban betegednek meg a COVID-19 miatt, mint a vakcinázottak, illetve 29-szer nagyobb valószínűséggel kerülnek kórházba vagy halnak meg a koronavírus miatt. Persze nem lehet kizárni, hogy az oltottak is elkapják a koronavírust és megbetegedjenek miatta, érdemes ezért kerülni a testi kontaktust, illetve betartani az alapvető járványügyi óvintézkedéseket ezeken a rendezvényeken is.

Az oltott nagyszülők találkozhatnak az oltatlan unokáikkal?

Az idősek túlnyomó többsége Magyarországon is az elsők között kapta meg a járvány ellen védettséget nyújtó vakcinák egyikét, a kisgyermekeket azonban továbbra sem lehet beoltani. A szakember szerint így is szabad találkozni a két generációnak, ez esetben viszont még fontosabb a járványügyi előírások betartása. A szakember azt javasolja, hogy a találkozás előtti 3-5 napban a nagyszülő és a gyermek is kerülje a fertőzésveszélyes helyszíneket, és inkább csak az udvaron, a szabad levegőn találkozzanak.

Mehetünk edzőterembe?

Persze ez esetben is igaz, hogy a szabadtéri sportolás sokkal biztonságosabb, mintha egy zárt edzőterembe mennénk le. A csoportos edzéseken egymáshoz közel, sok ember végez izzasztó gyakorlatokat, így a lihegéssel és izzadsággal is gyorsan gazdát cserélhetnek a kórokozók. Nem tudhatjuk azt sem, hogy a velünk együtt sportolók közül ki kapta már meg az oltását, és ki nem.