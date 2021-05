Rusvai: ekkorra cseng le a harmadik hullám

Koronavírus: május végén már tarthatunk lakodalmat - részletek!

Bár csütörtökön ismét megugrott Magyarországon a koronavírus-fertőzöttek száma, Rusvai Miklós biológus, víruskutató az RTL Klubnak nyilatkozva elmondta, az enyhe megugrásokat és a nagyobb arányú lefelé történő elmozdulásokat is kiegyenlítik a csúszóátlagok. Azok alapján pedig - hangsúlyozta - látható, hogy valamennyi járványtani adat, tehát mind az elhunytak, mind a lélegeztetőgépen és kórházban lévők, mind a friss fertőzöttek száma már több hete tendenciózusan csökken. "Nagy valószínűséggel állítható, hogy május végére a 3. hullám nagy biztonsággal lecseng" - jelentette ki. A virológus szerint ráadásul körülbelül 1 hónap múlva, az iskolaév végén elhagyhatjuk a maszkviselést is, már amennyiben a döntéshozók is így látják helyesnek.

Dávid Ágnes diplomás ápoló beolt egy fiatalt a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagának első adagjával Békéscsabán. Fotó: MTI/Rosta Tibor h i r d e t é s

"Időlegesen hátradőlhetünk, eldobhatjuk a maszkot, ölelkezhetünk a szeretteinkkel, puszit lehet most már adni üdvözléskor olyan 3-4 hónapig" - vázolt fel egy igen kedvező forgatókönyvet Rusvai, hangsúlyozva: október-novembertől azonban már újra figyelnünk kell, mivel a koronavírus velünk marad, várva a kedvező alkalmat és időjárást. Ahhoz, hogy elkerüljünk egy újabb súlyos járványhullámot, a szakember szerint legalább a lakosság 75-80 százalékának immunitást kell szereznie, akár oltással, akár azzal, hogy átvészeli a fertőzést. A lényeg, hogy a vírusra fogékony emberek száma ne legyen nagyobb 20 százaléknál - szögezte le. "Igazi negyedik hullámra - olyanra mint a 3. volt - nem, de egy megemelkedett fertőzésszámra azért számítok ősszel" - tette hozzá Rusvai Miklós.

