Koronavírus: ide nem utazhatnak a keleti vakcinákkal oltottak

A karanténkötelezettség alól csak az EU-ban engedélyezett koronavírus-vakcinákkal oltottak kapnak felmentést Németországban - közölte Jens Spahn, a szövetségi egészségügyi miniszter. Mint mondta, minden egyéb készítménynél - például az itthon alkalmazott Szputnyik V-nél és a Sinopharm-féle oltóanyagnál - meg kell vizsgálni, hogy megfelel-e az EU-s használati engedélyhez szükséges követelményeknek.

A németek nem ismerik el az EU-s engedéllyel nem rendelkező vakcinákat. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A többi vakcinát szigorúbban vizsgálnák

Ideális esetben közösségi szinten összehangolva kellene bevizsgálni az új típusú koronavírus elleni készítményeket, vagy ha ez nem lehetséges, a német szövetségi szakhatóságoknak kell elvégezni a munkát. A miniszter elmondása szerint egyébként az EU-ban engedélyezett oltóanyagok nemcsak védenek a COVID-19 ellen, hanem igen erőteljesen csökkentik afertőzéstovábbadásának kockázatát is. Ezért egy EU-s engedéllyel nem rendelkező vakcinánál nemcsak a hatásosságot és a biztonságosságot kell igazolni, hanem azt is, hogy ugyanolyan arányban csökkenti a kórokozó átadásának kockázatát - szögezte le. Hozzátette, nincs problémája azzal, hogy az EU-s engedéllyel nem rendelkező vakcinákat is egyenrangúként ismerjék el, de előtte szeretné látni a bizonyítékokat.

Kiderült az is, hogy tervezik a Szputnyik V használatát is, de csak akkor, ha az orosz fejlesztő megszerzi az EU-s forgalmazási engedélyt az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA). Más oltóanyagok - például kínai fejlesztésű vakcinák - beszerzését azonban nem tervezik, és nem várható változás abban sem, hogy csak EMA-engedéllyel rendelkező készítményt használnak.

Változtak a beutazási szabályok

Németországban egyébként már a beutazást szabályozó járványügyi előírások is változtak. Az új szabályok szerint az EU-s engedéllyel rendelkező vakcinával beoltottaknak és a fertőzésen átesett embereknek nem kell tíz napra karanténba vonulni, kivéve, ha a SARS-CoV-2 valamelyik új, különösen veszélyes változata által erősen sújtott területről érkeznek. Minden más beutazóra továbbra is érvényes a karanténkötelezettség, azt azonban ki lehet váltani egy legfeljebb 48 órája készített antigén gyorsteszt vagy egy maximum 72 órás PCR-teszt negatív leletével. Az új vírusváltozatoktól sújtott területekről érkezők legkorábban a karantén ötödik napján készíttethetnek tesztet.

