Pfizer-vakcina: meglepő dolog derült ki a hatékonyságáról

Három és félszer magasabb volt a Sars-CoV-2 vírus elleni antitestek mennyisége azoknál a 80 éven felüli embereknél, akik három-négy helyett 12 hét után kapták meg a Pfizer/BioNTech-vakcina második adagját - derült ki a Birminghami Egyetem és az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) kutatóinak közös tanulmányából. A szakemberek szerint a mindkét dózissal beoltott emberek többsége megfelelően védett lesz az oltások időzítésétől függetlenül, ugyanakkor a késleltetve megkapott második adag meghosszabbíthatja a védettség idejét, mivel az antitestek jelenléte természetes módon csökken idővel - írja a The Guardian című brit napilap online kiadása. "Megállapítottuk, hogy a maximális antitestválasz rendkívül felerősödik az idős emberekben a második Pfizer-oltást követően, ha arra 11-12 hét elteltével kerül sor" - mondta Helen Parry, az egyetem munkatársa.

A német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház oltópontján. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A britek késleltették a második dózist

Az oltási program első heteiben Nagy-Britannia azt a döntést hozta, hogy késlelteti a második adag vakcina beadását, hogy minél több idős és sebezhető ember mihamarabb megkaphassa az első dózist. A lépést sokan vitatták, mivel a hatóságok olyan klinikai tesztek nyomán hagyták jóvá a Pfizer/BioNTech- és Oxford/AstraZeneca-vakcinák alkalmazását, amelyek során mindössze 3-4 hét telt el a két adag beadása között. Az Oxfordi Egyetem kutatói már februárban kimutatták, hogy az antitestválasz több mint kétszer erősebb a 12 hét elteltével beadott második oltásdózis esetén. A mostani tanulmány azonban elsőként vetette össze a különböző időintervallumok után beadott második Pfizer/BioNTech-oltások nyomán tapasztalható immunválaszokat.

A T-sejtes immunválasz kezdetben gyengébb

A szakemberek 175, nyolcvan éven felüli ember vérmintáját elemezték az első dózis, majd két-három héttel a második dózis beadását követően. A résztvevők közül 99-en három hét, 73-an 12 hét után kapták meg a második oltásdózist. A második adagot követően mindkét csoport tagjainál kimutathatóak voltak a vírus elleni antitestek, ám a késleltetve beoltottaknál 3,5-ször nagyobb mennyiségben. A szakemberek ezt követően a sejtes immunválasz működésében kulcsszerepet játszó T-sejteket is megvizsgálták. Megállapították, hogy a T-sejt-válasz gyengébb volt a késleltetve beadott második dózis esetében, de több mint három hónappal az első oltást követően kiegyenlítődött a két csoport tagjainál.

