Az említett országok úgynevezett sárga listára kerülnek, ami annyit jelent, hogy nem biztonságos odautazni. Azoknak az állampolgároknak, akik ezekből az országból érkeznek Szlovéniába, meg kell indokolniuk utazásuk célját. Ez lehet üzleti vagy más gazdasági érdekeltség, vagy mert ott ingatlanuk van. Amennyiben turistaként érkeznek az országba, akkor a szállásról vagy a turisztikai illeték befizetéséről számlát kell felmutatniuk, a fokozott ellenőrzés miatt azonban torlódások alakulhatnak ki a határátkelőhelyeken. A nem uniós állampolgároknak Szlovéniában két hét karanténba kell vonulniuk, a koronavírus esetleges terjedésének megakadályozása érdekében.

Nem mindenkit enged be teszt nélkül Szlovénia. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Negatív tesztet kérnek

Szlovénia ugyanakkor 36 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet is kér az úgynevezett sárga listán szereplő országok állampolgáraitól. Feltétel továbbá, hogy a negatív eredményt valamelyik európai ország hatóságának kell kiadnia. Ez igaz tehát a horvát állampolgárokra is. Más európai uniós országok állampolgárai pedig csak abban az esetben léphetik át a horvát-szlovén határt és utazhatnak át az országon, ha bizonyítani tudják, hogy valóban Horvátországban jártak, nem pedig valamelyik nyugat-balkáni államban, ahol most újra erőre kapott a koronavírus-járvány.

Mi a zöld listán vagyunk

Zöld listára került ugyanakkor Belgium és Hollandia, amelyek eddig nem voltak a kedvezményezett országok listáján. Ezekből az országokból korlátozás nélkül be lehet utazni Szlovéniába. Egyébként Ausztria, Olaszország és Magyarország is ezen a listán szerepel, tehát országunk is a biztonságos országok közé tarozik a koronavírus-járvány szempontjából.

A szlovén kormány egyébként a közegészségügyi intézet javaslatára kéthetente felülbírálja azon országok listáját, amelyek állampolgárai korlátozások nélkül léphetik át a szlovén határt. A zöld, sárga, és vörös listán szereplő államokat az alapján határozzák meg, hogy százezer főre vetítve hány koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt két hétben.

