"A helyzet rossz, a koronavírus-járvány nagyon kedvezőtlenül alakul" - fogalmazott Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója. A járványügyi vezető felhívta a figyelmet arra is, hogy gyorsul a fertőzöttek számának emelkedése: jelenleg százezerből 410-en fertőzöttek. A feltárt esetek több mint 45 százaléka tünetmentes. A legtöbb fertőzött továbbra is a 15 és 29 év közötti korosztályokból kerül ki.

Szavai szerint, ha a koronavírus elleni vakcina vizsgálata és engedélyezése zavartalan lesz, jövő tavaszig akkor sem várható a lakosság tömeges beoltása. Addig pedig az sem kizárt, hogy az eddiginél még nagyobb fertőzés-hullámmal kell szembenézni. "Mind fáradtak vagyunk, de további erőfeszítéseket kell tennünk" - fogalmazott. A helyzet súlyosságára való tekintettel sorra be-, illetve kilépési korlátozásokat léptetnek életbe a tartományok. A tilalom Baszkföldön lesz a legszigorúbb, ahol keddtől a tartományon belül sem lehet szabadon közlekedni.

Kijárási tilalom Csehországban

Szerdától éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Csehországban az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Az új óvintézkedés egyelőre november 3-áig, vagyis a jelenlegi szükségállapot lejártáig érvényes. A kormányrendelet szerint este kilenc órától reggel ötig a csehek - munkahelyre utazás vagy egészségügyi probléma kivételével - nem hagyhatják el lakhelyüket. A kutyák sétáltatása közben is legfeljebb 500 méterre lehet eltávolodni a lakhelytől. A járvány egyébként már a hivatalos beismerés szerint is gyakorlatilag ellenőrzés nélkül terjed az egész országban. Az arcmaszk viselése mindenütt kötelező. Bezártak a vendéglők, az iskolák áttértek a távoktatásra, illetve szünetelnek a kulturális és a sportrendezvények is.

Brutális 2. hullámra készülnek a franciák

Az újbóli általános karantén egyre inkább elkerülhetetlennek látszik Franciaországban a koronavírus-járvány "brutális" második hulláma miatt, amely az elsőnél is erősebbnek ígérkezik - jelentette ki Jean-Francois Delfraissy, a kormány mellett működő tudományos tanács vezetője. "Mindenkit meglepett az a brutalitás, amely tíz napja történik. A második hullám valószínűleg erősebb lesz, mint az első volt, és sok honfitársunk még nem fogta fel, hogy mi vár ránk" - fejtette ki. A napi esetszám több mint 52 ezer új fertőzöttel vasárnap újabb rekordot döntött, de a tudományos tanács vezetője szerint a valós szám 100 ezer körül lehet. A súlyos betegek száma is napról napra emelkedik. Az országban rendelkezésre álló 5800 intenzív ágy közül már több mint 2500-on koronavírusos fertőzöttek fekszenek.

Az oroszok bezárják a szórakozóhelyeket

Oroszországban szerdától este 11 és reggel 6 óra között nem lehetnek nyitva a showműsoros szórakozóhelyek és az éttermek a koronavírus-helyzet súlyosbodása miatt. Ezt kedden rendelte el Anna Popova, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője. Emellett előírta a kötelező maszkviseletet minden olyan helyen, ahol legalább 50 ember tartózkodik, továbbá a tömegközlekedési eszközökön, a liftekben és a parkolókban is. A Roszpotrebnadzor az eddiginél szigorúbb fertőtlenítést írt elő a tömegközeledési eszközökön, az üzletekben, az éttermekben, a színházakban és más nyilvános helyeken, valamint elrendelte a 65 évnél idősebbek és a krónikus betegek fokozottabb védelmét is. Közben több gyógyszergyárban megkezdődött a novoszibirszki Vektor kutatóközpont által kifejlesztett második orosz vakcina, az EpiVacCorona gyártása.

