"Meg kell akadályozni a vírus további terjedését"

Az egészségügyi miniszter arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy otthon és a nyaralás során is legyenek óvatosak, körültekintőek. Mint mondta, számítani lehetett arra, hogy az újranyitásokat követően regionálisan ismét megnő a fertőzöttek száma. Arról is szót ejtett, hogy őszig a tervek szerint több mint egymillió koronavírustesztet végeznek el. A tesztet a későbbiekben azok számára is hozzáférhetővé teszik, akiknek nincsenek tüneteik, illetve enyhe tüneteket éreznek - tette hozzá. Ausztria eddig csaknem 19 ezer igazolt koronavírus-fertőzöttről és 708 halottról számolt be. 17 ezren időközben meggyógyultak, így az aktív fertőzöttek száma 1240. Közülük 82-en szorulnak kórházi ápolásra, 8 beteget intenzív osztályon kezelik őket.

Van, ahol mérséklődött a terjedés

Mérséklődött a hétvégén az új koronavírussal fertőzöttek napi száma Horvátországban és Szlovéniában - derült ki a válságstábok hétfői sajtótájékoztatóján. Horvátország eddig 3775 koronavírusos esetről és 119 elhunytról adott hírt. Közben viszont 2514-en már meggyógyultak, így az aktív fertőzöttek száma jelenleg 1142. Az országban azonban nem alakultak ki új járványgócok - közölte Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője elmondta.

Egyes vélemények szerint a világjárvány még nem érte el a tetőpontját.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az új típusú koronavírus korábban esküvőkön, keresztelőkön és nyilvános rendezvényeken terjedt. A válságstáb nem rendelt el gyülekezési korlátozást, 100 fő felett azonban ellenőrizni fogják az eddig bevezetett járványügyi intézkedések betartását. A szervezőknek továbbá nyilvántartást kell vezetniük a résztvevőkről, hogy a járványügyi szakemberek könnyebben végezhessék a munkájukat, ha járványgóc alakul ki. Hétfőtől kötelező a szájmaszk viselése is az egészségügyi intézményekben, a közösségi közlekedési eszközökön és az üzletekben. A vendéglátóhelyeken csak a személyzetnek kötelező a védőfelszerelés viselése.

A szomszédos Szlovéniában eddig 1849 koronavírus-fertőzöttet és 111 áldozatot regisztráltak. Jelenleg mindössze 17-en vannak kórházban, 1 beteget pedig intenzív osztályon ápolnak. Az országban legkésőbb augusztus 1-jéig bevezetik a kontaktkövető alkalmazást. Az erről szóló törvényt a parlament a hét végén fogadta el - ismertette Bostjan Koritnik közigazgatási miniszter. A korábbi bejelentésekkel ellentétben azonban teljesen önkéntes alapú lesz a koronavírus elleni védekezést segítő applikáció használata. Az alkalmazás egyetlen célja az, hogy az emberek tudjanak arról, ha kapcsolatba léptek valakivel, aki megfertőződött.

Enyhe lassulás Ukrajnában

Enyhe mértékű lassulást mutat Ukrajnában a koronavírus-fertőzés terjedése. Az elmúlt nap során 638 új beteget és 14 újabb áldozatot regisztráltak. Ezzel együtt Ukrajna már csaknem 56 ezer igazolt esetet és 1429 halottat regisztrált a koronavírus-járvány kitörése óta. Az aktív beteg száma jelenleg is több mint 26 ezer. Az egészségügyi dolgozók körében az eddig azonosított betegek száma már elérte a 7499-et.

További számok a szomszédból

Szlovákia 1902 koronavírus-fertőzöttet és 28 halottat, Románia csaknem 33 ezer igazolt esetet és 1901 áldozatot, Szerbia pedig több mint 18600 megbetegedést és 405 halálesetet jelentett keddig. A szerb válságstáb arra számít, hogy néhány napon belül ismét megnő az esetszám, akkor jelenhetnek meg ugyanis a tünetek azokon, akik az utóbbi napokban tüntettek vagy tömeges rendezvényeken, ünnepségeken vettek részt. Elképzelhető, hogy hamarosan Szerbia egész területén kötelező lesz a maszk viselése zárt térben - ez az előírás ugyanis eddig csak a járványgócokra volt érvényes.

