Majomhimlő: jóval több lehet a fertőzött, mint amiről tudunk

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnapi közlése szerint eddig körülbelül 800 majomhimlős esetet jelentettek világszerte, ám ennél jóval több lehet a fertőzöttek száma, és nagy az esélye annak, hogy újabb országokban is megjelenik a vírus. A fertőzöttek túlnyomó többségének azonban nem volt szüksége kórházi kezelésre - tette hozzá a szervezet. A WHO szerint az esetek mérsékelt globális kockázatot jelentenek.

Világszerte egyre több majomhimlős esetet jelentenek. Fotó: Getty Images

A legtöbb megbetegedést Nagy-Britannia (207), Spanyolország (156), Portugália (138), Kanada (58) és Németország (57) jelentette. Európán és Észak-Amerikán kívül Argentínában, Ausztráliában, Marokkóban és az Egyesült Arab Emírségekben is felbukkant a vírus.

Az Egészségügyi Világszervezet közölte: bár a majomhimlő egyelőre nem jelent fokozott kockázatot az emberi egészségre nézve, a közegészségügyi kockázat jóval magasabb lehet, ha a vírus megtelepszik a nem endémiás országokban, és terjedni kezd.

Mire számíthatunk?

A WHO mérsékelt globális kockázatúnak ítélte a majomhimlőt, mert ez volt az első alkalom, hogy több esetet és csoportos fertőzést jelentettek endémiás (egy bizonyos helyhez kötött) és nem endémiás országokból egyszerre. Egyelőre egyetlen halálesetről sem tudni azokban az országokban, ahol a vírus nem számít honosnak. A majomhimlő leginkább közép- és nyugat-afrikai országokban honos: Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Kongóban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Libériában, Nigériában, Sierra Leonéban, Gabonban, Elefántcsontparton, valamint Ghánában, ahol a betegséget eddig csak állatokban azonosították. Hivatalos adatok szerint az első hét országban 66 ember halt bele a fertőzésbe 2022 első öt hónapjában.