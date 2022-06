Majomhimlő DNS-t találtak a spermában. Miért fontos ez?

Idén május elején az Egyesült Királyság egészségügyi hatóságai riadót fújtak egy váratlan fertőzéshullám miatt. A majomhimlő-fertőzés leginkább a nyugat- vagy közép-afrikai országokban, például Nigériában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban fordult elő, azóta több mint 500 ember fertőződött meg az Egyesült Királyságban, Magyarországon a hírek szerint már 12 esetről tudnak. Illetve további esetek jelentek meg a világ legalább 39 országában. Olyannyira, hogy a WHO a – COVID-19 járványhoz hasonlóan – a globális egészségügyi vészhelyzet kihirdetését mérlegeli.

A himlővírus természete és felbukkanása körül egyre csak sokasodnak a kérdések. Fotó: Getty Images

Rejtélyes vírussal állunk szemben

A majomhimlő meglehetősen rejtélyes vírus, hiszen több a kérdés körülötte, mint a megnyugtató válasz. A majomhimlőt az 1950-es évek végén fedezték fel, és már a 70-es években leírták az emberre történő átterjedésnek a lehetőségét. Vagyis a feltételezések szerint a vírus már évek óta velünk él. De akkor miért pont most robbant ki? – teszik fel a kérdést a kutatók.

Egy dolgot elég korán észrevettek: a vírust elkapó emberek túlnyomórészt férfiak voltak, akik férfiakkal közösültek. A tudomány szerint ez azonban nem jelenti azt, hogy a vírus kizárólag homoszexuálisokat érintene. Hanem csak annyit, hogy a vírus feltételezhetően szexuális úton is terjed, de erre még nincs elegendő bizonyíték.

A fertőzöttek spermájában is kimutatható

Ugyanakkor olaszországi és németországi tudósok nemrégiben arról számoltak be, hogy fertőzött betegek spermájában majomhimlő DNS-töredékeket mutattak ki, ami felveti annak lehetőségét, hogy a vírus talán mégiscsak átvihető szexuális úton. A tudósok azonban ebben a kérdésben is óvatosak.

„Fontos, hogy a vírus DNS-ének kimutatása az ondóban önmagában még nem bizonyítja a szexuális úton történő átadhatóságot” – mondta Michael Skinner virológus. A majomhimlő vírusa a vérben és a vizeletben is megtalálható, ezért potenciálisan kimutatható a nemi szervi váladékban is – akár a minta szennyeződése révén, akár a vírus valódi átterjedése miatt a nemi szervi váladékba. Illetve, ha a majomhimlő nem lenne jelen az ondóban, logikailag akkor is állíthatnánk azt, hogy a vírus szex közben átvihető. Hiszen a szex a nemi váladékok cseréjével, tehát potenciálisan vírusok átadásával is jár – latolgatja a lehetőségeket a virológus szavai alapján az IFL Science.

A kutatók szerint tehát a mostani felfedezés sem ingatja meg az eddigi konszenzust. Ami az, hogy a vírus szoros, de nem feltétlenül szexuális érintkezés útján terjed. A WHO álláspontja is lényegében ez. Vagyis a kérdés tudományos szempontból érdekes, de a közegészségügyi üzeneten nem változtat. Közleményük szerint, annak lehetősége, hogy a vírus ondóval is terjed, „nem változtatja meg a jelenleg tapasztalt terjedési útvonalra vonatkozó értékelésünket, amely jelenleg a bőrről bőrre, bőrről szájra történő érintkezés”.

A WHO szakemberei szerint a szexuális úton történő terjedésre az lehetne a perdöntő bizonyíték, ha a betegek fertőzött személlyel történő szex után betegednének meg úgy, hogy a fertőzött maga nem mutat tüneteket. Eddig azonban nem érkeztek jelentések arról, hogy ilyen eset előfordult volna.

Hazai virológusok szerint egyébként nem érdemes pánikolni a majomhimlő miatt. Jakab Ferenc szerint a jelenleg megbetegedést okozó majomhimlő-vírusnak két ismert genetikai variánsa van: az egyik súlyosabb tüneteket, a másik enyhébbeket okoz. Az Európában azonosított eseteket utóbbi okozza.