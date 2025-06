Lyme-kór: mi segíthet, ha már tüneteim vannak? – a kivárás biztosan nem oldja meg a problémát

A Lyme-kór kullancs által terjesztett bakteriális fertőzés, amelyet Magyarországon is évről évre mintegy 1500-2000 embernél diagnosztizálnak. Különösen a tavaszi-nyári időszakban, illetve az ősz elején fordul elő gyakran, hiszen a meleg hónapokban többen járják a természetet, miközben a kullancsok is ekkor a legaktívabbak. A betegség változatos tünetekkel járhat, melyek közül a Lyme-folt a legjellemzőbb panasz. Ez egy vöröslő bőrkiütés, amely a kullancscsípés helyén jön létre egy héten-egy hónapon belül. Napok, hetek alatt a folt egyre nagyobbra növekszik, alakja oválissá válik, felülete elsimul. Olykor céltáblaszerű rajzolat is kialakulhat rajta. Ugyancsak figyelmeztető jel lehet tünetként:

láz

fejfájás

nyakmerevség

izom- és ízületi fájdalmak

fáradtság, gyengeség

nyirokcsomó-duzzanatok

A kullancsok többféle fertőzést is terjeszthetnek, beleértve a Lyme-kórt. Fotó: Getty Images

Ezért kell kezelni a Lyme-kórt

Megfelelő kezelés nélkül a Lyme-kór akár szívizomgyulladáshoz és hirtelen fellépő neurológiai problémákhoz, például arcidegbénuláshoz vagy a szemmozgató idegek bénulásához vezethet. Sőt, hónapokkal, de még egy évvel a fertőzés lezajlását követően is kialakulhat a betegeknél – tipikusan a nagy ízületeket, például a térdet érintő – ízületi gyulladás, agyfunkció-károsodás (enkefalopátia) és testszerte több idegre kiterjedő idegkárosodás (polineuropátia). A jól megválasztott terápia segít elejét venni ezeknek a szövődményeknek, és néhány hét alatt megszünteti a fertőzést.

A Lyme-kórt egy baktérium, a Borrelia burgdorferi okozza, ennek megfelelően antibiotikumokkal kezelhető. A diagnózis felállítása és a megfelelő gyógyszer kiválasztása természetesen orvosi kompetencia, annál is inkább, mert az egyes esetekben más-más antibiotikus hatóanyagoktól várható hatékony javulás. Egyaránt szóba jöhet az amoxicillin, cefuroxim, ceftriaxon és doxiciklin alkalmazása, sőt, mint az a Weborvos írja, olykor a metronidazol lehet a legjobb megoldás a beteg panaszaira. Ami a legfontosabb azonban, hogy kullancscsípést követően betegségtünetekkel feltétlenül forduljunk orvoshoz!

Így lehet megelőzni a Lyme-kórt

Természetesen a betegséget jobb megelőzni, mint utólag kezelni, és lévén, hogy a kórokozó kullancsok közvetítésével terjed, erre van is hatékony módszer. A legkönnyebben úgy vehetjük elejét a fertőzésnek, ha eleve esélyt sem adunk a kullancsoknak arra, hogy bőrünkbe fúródjanak. Fontos persze hangsúlyozni, hogy nem minden kullancs hordozza a Borrelia burgdorferi baktériumot, és nem is mindenki betegszik meg a Lyme-kórral, akire ráakaszkodik egy vérszívó. A veszély azonban fennáll, és nem szabad félvállról venni. Ha tehát kirándulni, túrázni indulsz, vagy egyéb tevékenységet folytatsz bokros, sűrű aljnövényzetű területen, akkor ügyelj az alábbi szabályok betartására.

Minden használj kullancsriasztó készítményt vagy a bőrre, vagy a ruházatra fújva, a használati utasításban foglaltaknak megfelelően.

Segíthet észrevenni a kullancsokat, ha világos színű ruházatot választasz.

Hazaérve mindig vizsgáld át magad, és ha kullancsot találsz a bőrödbe fúródva, mihamarabb távolítsd el azt. Kapkodni nem kell, sokkal fontosabb, hogy a megfelelő technikával húzd ki a vérszívót!

Mivel a fertőzött haszonállatok teje is közvetítheti a vírust, fontos a nyers kecske- és tehéntej fogyasztás előtti felforralása, ezáltal ugyanis elpusztítható a baktérium.