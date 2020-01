Lehet-e koronavírus a Kínából rendelt csomagban?

Mit tegyünk, ha a koronavírusról (2019-nCoV) szóló hírek olvasgatása közben megpillanottuk egy rég vágyott termék reklámját, rákattintottunk, megrendeltük, s akkor döbbenünk rá, hogy az bizony Kínából jön. Szabad-e egyáltalán kinyitni a csomagot? Tartalmazhat-e a küldemény koronavírust? Ez a kérdés teljesen jogos, főképp, hogy világviszonylatban naponta több millió csomagot indítanak útjára afertőzésgócpontjából, Kínából.

Használati tárgyaink egy része Kínából származik. Van okunk aggodalomra? Fotó: iStock

Kicsi az esély, hogy így terjedjen

Egyelőre egyetlen olyan esetet sem jegyeztek még fel a koronavírus-járvány kitörése óta, ami bizonyította volna, hogy élettelen tárgy felületén lévő vírus fertőzött volna meg bárkit is. Általánossában elmondható, hogy a 2019-nCoV vizsgálatai erre még nem tértek ki, ám mivel az nagyon hasonlít a SARS és a MERS vírusokra, amelyek mindössze néhány órán át maradnak életképesek a tárgyak felületén, kicsi a kockázat arra, hogy túléljék a sokszor hetekig tartó hajóutat (a csomagok többsége így érkezik Kínából Magyarországra is). De, még ha egy fertőzött munkás csomagolta volna is a legújabb telefontokunkat, s rátüsszentett volna, utána légipostán küldik ki, akkor is minimális a kockázata annak, hogy a koronavírus fertőzőképesen túlélje az utazást - mindezt Dr. Nancy Messonier, az amerikai járványügyi központ munkatársa is megerősítette, mondván: általánosságban annyira gyenge a túlélési képessége a tárgyak felületén a koronavírusnak, hogy minimális a kockázat.

Figyeljék a híreket!

Az Egysült Államokban a védekezés egyik főszereplője, a Centers for Disease Control and Prevention (CDC). A szervezet napokban közzétett tájékoztatója szerint, még mindig vannak megválaszolatlan kérdések a koronavírus terjedésével kapcsolatban. A most járványt okozó vírus genetikailag leginkább két másik koronavírus-típusra a közel-keleti légúti koronavírusra (MERS) és a súlyos akut légzőszervi szindróma (SARS) nevet viselő SARS-vírusra hasonlít, mindkettő béta-koronavírus és denevérektől eredeztethető. Azt ugyan még nem vehetjük biztosra, hogy a 2019-nCoV ugyanúgy viselkedik, mint rokonai, általánosságban azonban elmondható, hogy ezeknek a vírusoknak igen kicsi a túlélési képessége a különböző tárgyak felületén, a fertőzés terjedésének esélyét pedig tovább csökkenti, hogy a csomagokat több nap vagy hét alatt szállítják ki.



Azzal kapcsolatban, hogy a Távol-Keleti országból származó állatokkal, vagy állati eredetű termékekkel kapcsolatban van-e okunk félelemre, a CDC úgy fogalmazott, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy bárkit koronavírus fertőzött volna meg ilyen módon. Mivel ez egy folyamatosan változó helyzet, melyben percről percre derülnek ki új információk, ezért mindenkit arra kérnek, figyeljék a híreket.

Forrás: CDC, Mercurynews