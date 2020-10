Korszakváltást jelent az orvosok béremelése

A miniszter a kormány szerdai ülésén született, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos döntéseket ismertette. Mint mondta, megszavazták az egészségügyi dolgozók béremelését, amelynek a jelenlegi válsághelyzetben különösen nagy jelentősége van. Tájékoztatása szerint az orvosok bérfejlesztési programja jövőre indul - a bértábla alapján 125 százalékos növekedésre számíthatnak az érintettek -, az ápolók bére azonban már novemberben 20 százalékkal, 2022-ben pedig további 30 százalékkal emelkedik.

Az orvosok bérfejlesztése az elmúlt időszak legnagyobb lépése.

Felfutó ágban van a járvány

A koronavírus-járvány második hulláma a világon mindenhol felfutó ágban van. Egyes európai országokban 700-nál is több halálos áldozat jut egymillió lakosra. Magyarország azonban a sikeresebben védekezők közé tartozik, itt ez a szám 90 körül van - ismertette a miniszter. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy a szabályokat továbbra is mindenkinek be kell tartania. Úgy fogalmazott, ez az egyetlen garancia arra, hogy a lehető legkevesebben betegedjenek meg és kerüljenek kórházba, és így menthetjük meg a legtöbb életet.

A koronavírus-fertőzöttek ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek egyébként megvannak, és jelenleg 36 kijelölt járványkórház kezeli a betegeket - jegyezte meg Gulyás Gergely. Hozzátette, a szakemberek átvezénylése az igényekhez és a terheléshez mérten zajlik, ám ez jelenleg mindössze a dolgozók 1 százalékát érinti.

A miniszter arról is beszélt, hogy az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében szeptember 21-e óta este 11 órakor be kell zárniuk a vendéglátó- és szórakozóhelyeken. Az operatívi törzs javaslatára pedig már a kaszinókra is kiterjesztik ezt a szabályt. A rendelkezés várhatóan még a héten életbe lép.

