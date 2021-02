Koronavírus: Vuhanban vizsgálódik a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koronavírus-világjárvány eredetét kutató szakértő csoportja vasárnap ellátogatott az azóta bezárt vuhani Huanan piacra, ahonnan az első koronavírus-fertőzötteket jelentették. A szakértő csoport megerősített biztonsági intézkedések mellett érkezett a Huanan piacra, ahol úttorlaszokat is emeltek a piacot körülvevő magas kék kerítés elé. A konvoj körülbelül egy órával később távozott, az újságírók kérdéseire nem válaszoltak.

Nem tudni, pontosan honnan indult a járvány

A szakértők számára a kéthetes karantén csütörtökön járt le, azóta kórházakat és piacokat látogattak meg, megtekintették Vuhannak a vírus elleni harcáról készült kiállítást is. Az intézkedések között szerepelt a 11 milliós közép-kínai város 76 napos karanténja. A WHO szerint a kutatócsoport tagjai csak a kínai partner által szervezett látogatásokon vehetnek részt, és nem lesz semmilyen kapcsolatuk a helyi közösség tagjaival az egészségügyi korlátozások miatt.

A csoportnak a helyszínen végzett kéthetes programját nem ismertették részleteiben, és a szigorúan ellenőrzött látogatásról tudósító újságírókat is távol tartják a kutatóktól.

A Huanan Tenger Gyümölcsei Nagybani Piac nyilvános látogatása korlátozott, amióta a tavaly januárjában azt lezárták. Tudósok először azt feltételezték, hogy a vírus a piacon árult élő vadállatokról terjedt el, de ezt később elvetették. A bezárás előtt több száz pult működött itt, ahol húst, tenger gyümölcseit és zöldségeket árultak. "Nagyon fontos helyszínt látogattunk ma meg" - írta Twitter-üzenetében Peter Daszak, az amerikai Ökoegészségügyi Szövetség zoológusa, a WHO-csapat tagja. "Nagyon tanulságos és fontos csoportunk tagjai számára, hogy megértsük a Coviddal kapcsolatos járványügyi kérdéseket arra vonatkozóan, hogyan kezdett el terjedni a vírus 2019 végén" - tette hozzá.

Maszkos férfi vásárol halat egy vuhani kereskedésben. Fotó: Getty Images

Habár az első négy rejtélyes tüdőgyulladásos megbetegedés után bezárták, szakértők szerint a Huanan piac még mindig szerepet játszik a vírus eredetének követésében, mivel az első fertőzési gócot itt azonosították. A WHO csapatának - amelynek a tagjai között állatorvostani, virológiai, élelmiszerbiztonsági és járványügyi szakértők egyaránt vannak - látogatása több alkalommal is késlekedett, miközben az Egyesült Államok azzal vádolta meg Kínát, hogy eltitkolta kezdetben a járvány nagyságát. A hírügynökségek ugyanakkor megállapítják, hogy a vírus eredetére vonatkozó kérdés erősen átpolitizált, egyes kínai diplomaták és médiumok olyan elméletek mögé álltak, amelyek szerint a vírus feltehetően más országokból származik. A kínai hatóságok igyekszenek kisebbíteni a külföldi kutatók misszióját. "Ez nem vizsgálat" - jelentette ki pénteken Csao Li-csian, a külügyminisztérium egyik szóvivője, aki elutasította, hogy országát okolják a világjárvány miatt.

Egyetlen szakértői látogatás vélhetően nem fogja feltárni a SARS-CoV-2 nevű vírus eredetét. Az egyik elmélet szerint egy vadorzó fertőzhette meg kereskedőket, akik tovább vitték a vírust Vuhanba. A kínai kormány több teóriát is felállított, az egyik szerint a vírus által fertőzött fagyasztott tengeri gyümölcsök importjával kerülhetett a vírus Kínába, amit a nemzetközi tudósok és hivatalok elutasítottak - írta az AP amerikai hírügynökség.

A kutatócsoport látogatását eredetileg január elejére tűzték ki, de Kína többször is elhalasztotta azt, amivel kiváltotta a WHO főigazgatója nyilvános bírálatát. A főigazgatót Donald Trump akkori amerikai elnök Kína iránti elfogultsággal vádolta - emlékeztetett a Reuters brit hírügynökség. Az AFP francia hírügynökség emlékeztetett, hogy a vírus eredetére nincsen semmilyen tudományos bizonyíték, és az is lehetséges, hogy nem a vuhani piacról indult ki. Egy vírus olyan fokú mutálódásához ugyanis, hogy erősen virulens legyen, sok időre van szükség. Márpedig a vírus már 2019 decemberében erősen fertőző volt. Bár Kínában a hivatalos adatok szerint a fertőzöttek száma 90 ezer alatti és a halottaké 4636 volt vasárnap, a SARS-CoV-2 nevű vírus a világban több mint kétmillió ember életét oltotta ki.