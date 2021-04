Koronavírus: változik a kijárási tilalom hétvégétől

A kormány szerdai ülésén megszületett döntésekről a szokásokhoz híven Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be. Emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések lazításának következő lépése a vendéglátóhelyek teraszainak megnyitása lesz. Erre akkor kerülhet sor, ha az oltott személyek létszáma eléri a 3,5 milliót. A miniszter szerint ezt a határt már pénteken elérhetjük, így szombaton már életbe léphetnek az enyhítések.

Újabb lazítások jöhetnek hétvégétől. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ezek változhatnak szombattól

Amennyiben pénteken valóban beoltják itthon a 3,5 milliomodik embert, akkor szombaton nyithatnak a teraszok, amelyek a boltokhoz hasonlóan reggel 5 órától este fél 10-ig lehetnek nyitva. Ezzel összefüggésben a kijárási tilalom kezdete este 11 órára módosul. A kormány reményei szerint a vendéglátó egységek akár már májusban megnyithatják a belső tereiket is, ám ettől függetlenül május végéig jár a bértámogatás az új típusú koronavírus miatt nehéz helyzetbe került ágazat dolgozóinak - szögezte le Gulyás Gergely.

A vakcinákról és a veszélyhelyzetről

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy egy héten belül újabb 1 millió kínai koronavírus-vakcina érkezik Magyarországra, amely 600 ezerrel több, mint amennyi a szerződés szerint áprilisban járt volna nekünk. Emellett a jövő héten 300 ezer Pfizer-oltóanyag és 200 ezer második dózisú Szputnyik V is jön. A miniszter arra is kitért, hogy mivel nyáron nem ülésezik a kormány, szeptemberig hosszabbították meg a veszélyhelyzet, de ha már nem lesz szükség a rendkívüli jogrendre, akkor megszüntetik.

